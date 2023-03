SK St. Johann stürzt Leader Völs – Oberperfuss siegt in Ebbs

Details Montag, 20. März 2023 02:11

Kein Stein ist auf dem anderen beim Auftakt der Rückrunde in der Tirol Liga geblieben. Der Völser SV musste die Tabellenführung nach einer 2:3-Heimniederlage gegen den SK St. Johann abgeben. Ganz oben steht nun die SPG Prutz/Serfaus nach einem 4:1 Erfolg bei der Union Innsbruck. Auch der SK Ebbs kassiert eine Niederlage – 1:2 zu Hause gegen den SV Weber Beton Oberperfuss. Mils verliert 1:3 gegen Volders und Wacker Innsbruck 1:2 in Kematen. Das Fazit nach den ersten acht Spielen 2023 ist klar – die Top-8 trennen nur mehr sechs Punkte. Volders hat den Anschluss an die Aufstiegszone geschafft, dem SK St. Johann fehlen nur mehr vier Punkte auf Platz fünf.

Coach von St. Johann nach Sieg gegen Völs: „Wir haben die Hausaufgaben gemacht!“

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Eine Stunde lang konnte der Tabellenführer meiner Mannschaft kaum etwas entgegensetzen. Vorlage von Axel Krimbacher in der 34. Minute und Maximilian Seeber trifft in der 34. Minute zum 1:0 für meine Elf. Eine Kopie dieses Treffers das 2:0 – wieder Krimbacher mit der Vorlage auf Seeber, dieser trifft zum Halbzeitstand von 2:0. Das 3:0 eine starke Kombination, die von unserem Goalie ausging und über Andreas Lovrec und Bruno Perisic zu Axel Krimbacher läuft, der abschloss. In der 67. Minute wurde allerdings die faktisch schon entschiedene Partie vom Schiedsrichter wieder angezündet. Zweite Gelbe Karte für Marc Köllner und damit St. Johann in Unterzahl. Die folgenden Minuten sehr hart. 1:3 durch Marco Hesina in der 80. und 2:3 durch Bernhard Eichner zwei Minuten später. Der Schiedsrichter zeigt acht Minuten Nachpielzeit an, aus denen am Ende zwölf werden. Ich nehme an, er hat sich zu viele Spiele der WM angesehen. Rote Karte auch für mich. Wir gewinnen am Ende 3:2 – ein absolut verdienter Sieg der zeigt, dass wir die Hausaufgaben gemacht haben. Bis zum Ausschluss hatten wir das Spiel gegen den Herbstmeister voll im Griff!“

Traumtor von Christoph Morscher für Oberperfuss in Ebbs

In der zweiten Minute der Partie bringt Christoph Morscher den SV Oberperfuss mit einem Traumtor – einem Volley aus zwanzig Metern – in Führung. In der ersten Halbzeit die Gäste die stärkere Elf, aber Ahmet Elmas gleicht in der zehnten Minute per Strafstoß für Ebbs aus. Die zweite Halbzeit ausgeglichen – Oberperfuss gelingt in der 59. Minute das 2:1 durch Philipp Andrä. Der Druck von Ebbs nimmt im Finish der Partie zu. Eine Gelb-Rote Karte für den Torschützen Christoph Morscher und eine Rote Karte für Marius Martha in der 84. und 86. Minute bringen die Gäste zahlenmäßig in arge Bedrängnis. Allerdings wird es für den Dreier von Oberperfuss im Finish nicht mehr wirklich eng.

