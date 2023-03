Völs kehrt gegen Kematen auf die Siegerstraße zurück – Volders entert mit Dreier gegen Ebbs Top-5!

Details Sonntag, 26. März 2023 01:41

Die SPG Prutz/Serfaus hat nach Runde 17 mit einem 2:0 Erfolg in Natters die Tabellenführung in der Tirol Liga verteidigt. Der Völser SV bleibt aber dran – ein klares 4:1 im Derby gegen Kematen. Der FC Volders weiter im Hoch – 3:2 gegen den SK Blitzschutz Pfister Ebbs im Spitzenspiel der Runde und Platz 5! Mils verliert sensationell beim Sportverein Innsbruck 0:3 und rutscht auf Tabellenplatz sieben zurück. Der SVI gibt die rote Laterne an Kirchbichl weiter.

Zwei Gegentreffer nach Ecken – aber Volders bezwingt Ebbs

Michael Streiter, Trainer FC Volders: „Dem Spielverlauf nach sind wir in der sechsten Minute unverdient in Rückstand geraten. Nach einer Ecke traf Florian Kitzbichler zum 1:0 für Ebbs. Dann haben wir aber das Spiel kontrolliert. Das 1:1 in der 27. Minute durch David Haller und in der 37. Minute konnte uns Jakob Triendl in Führung bringen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte aber wieder eine Ecke für die Gäste und das 2:2 durch Tobias Freisinger. Mit 2:2 ging es in die Pause. In der zweiten Hälfte war es dann sehr windig, fußballerisch konnte so nicht mehr das Gelbe vom Ei geboten werden. In der 81. Minute aber ein strammer Schuss von der Strafraumgrenze von Andrei Stupac zum 3:2 für meine Mannschaft. Aus meiner Sicht war der Dreier absolut verdient!“

Drei Treffer von Marco Hesina für Völs im Derby gegen Kematen

Hannes Brecher, Trainer Völser SV: „Derbystimmung in Völs, an die 400 Fans und Zuschauer haben eine dominante Partie meiner Mannschaft gesehen. Zur Pause eine 3:0-Führung, wir hatten aber noch einige weitere sehr gute Möglichkeiten. Marco Hesina mit einem Doppelpack in der 17. und 34. Minute und Andreas Probst haben die Treffer erzielt. Die Gäste hatten kaum Möglichkeiten, das 1:3 aus einer Standardsituation in der 68. Minute durch Markus Plunser. Schlusspunkt von Marco Hesina mit Treffer drei in der 84. Minute. Ein klarer und ungefährdeter 4:1 Erfolg!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei