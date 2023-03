Union Innsbruck dreht 0:2 gegen St. Johann – Mayrhofen verliert in Unterzahl gegen den IAC

Details Dienstag, 28. März 2023 01:29

Extrem wichtiger Dreier in der 17. Runde der Tirol Liga für den Innsbrucker AC bei der Bründl Sports SVG Mayrhofen. Mayrhofen spielt 88 Minuten in Unterzahl, der IAC tut sich aber trotzdem schwer und gewinnt knapp mit 2:1. Herbert Ramsbacher, Trainer des SK St. Johann musste die Partie bei der Generali Union Innsbruck von der Tribüne aus verfolgen. Nach einer 2:0-Führung gab es eine 2:3 Niederlage – über die letzten zwanzig Minuten wurde Klartext gesprochen. St. Johann hat damit sechs Punkte Rückstand auf die Top-6. Der IAC verbessert sich von Platz sechs auf Platz vier, liegt nur vier Punkte hinter Leader Prutz/Serfaus.

Union wollte den Sieg einfach mehr!

Bei den Gästen verfolgte Trainer Herbert Ramsbacher nach seiner Roten Karte beim Auswärtssieg in Völs das Spiel nur von der Tribüne aus und sah eine äußerst ambitionierte erste Hälfte, die klar im Zeichen seiner Elf stand. St. Johann führte hochverdient mit 2:0 und war dem dritten Treffer näher als die Innsbrucker dem Anschlusstor. Axel Krimbacher brachte St. Johann in der 25. Minute in Führung, 2:0 durch Milos Peric in der 38. Minute. Praktisch mit dem Pausenpfiff aber eine Unachtsamkeit der Gäste und so konnte die Union den Rückstand durch Patrick Porta auf 1:2 verkürzen.

In der zweiten Halbzeit dann ein ausgeglichenes Spiel, in dem St. Johann zu fahrlässig und unkonzentriert ist, die sich bietenden Räume nicht nützt. Ab der 70. Spielminute übernahm die Union das Kommando und so kam es wie es kommen musste. Die Innsbrucker erzielten aus einem Gestocher das 2:2 durch Stefan Milenkovic. In Summe wäre das Unentschieden in Ordnung gegangen, aber dem SK St. Johann unterlief in der Nachspielzeit ein Eigentor und so jubelten am Ende glückliche Innsbrucker über einen 3:2 Erfolg.

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Ich bin mit der Leistung der ersten Hälfte sehr zufrieden, aber ab der 70. Minute war es vogelwild. Darüber werden wir Klartext reden müssen. Den Sieg haben wir fahrlässig hergegeben. Schade, dass sich unser Team nicht für den Aufwand über zwei Drittel des Spieles belohnt hat. Gratulation an die Union, die den Dreipunkter in der zweiten Hälfte einfach mehr wollten als wir!“

Innsbrucker AC holt Dreier in Mayrhofen

Elvir Karahasanovic, Trainer Innsbrucker AC: „Nach zwei Minuten eine Rote Karte für die Heimelf Mayrhofen. Das war aber für unser Spiel kein großer Vorteil, wir konnten mit dem Raum, der sich eröffnete, nicht viel anfangen. Gefühlt 80% Ballbesitz für meine Mannschaft in Folge aber das 0:1 in der 44. Minute durch Lukas Fuchs. In Hälfte zwei haben wir aber dann den Ball sehr gut laufen lassen. Ein akrobatisches Tor von Michael Simic in der 60. Minute brachte das 1:1. In der 78. Minute der Führungstreffer für mein Team von Boris Mitrovic. Dann war es eine ganz klare Sache, ein verdienter Sieg, aber natürlich sehr bitter die Rote Karte für die Heimelf in der zweiten Minute.“

