Acht Treffer zwischen Volders und Oberperfuss

Details Dienstag, 09. Mai 2023 02:32

Der FC Raika Volders gehört zu den stärksten Teams der Rückrunde in der Tirol Liga. Gegen den SV Weber Beton Oberperfuss wäre ein Dreier möglich gewesen, individuelle Fehler der Kicker von Volders brachten aber am Ende ein 4:4. Überhaupt nicht in Schwung kommt Mils – nach acht Runden am letzten Rückrundentabellenplatz – aber der Kontakt zu den Aufstiegsplätzen ist noch nicht verspielt.

Viele individuelle Fehler – Volders mit 4:4 gegen Oberperfuss

Michael Streiter, Trainer FC Raika Volders: „Bereits in der achten Minute konnten wir durch Christoph Mössmer per Strafstoß in Führung gehen. Individueller Fehler Nummer eins – das 1:1 in Minute dreizehn durch Philipp Andrä. Neuerliche Führung für meine Mannschaft im Gegenstoß – das 2:1 durch Jakob Triendl in Minute vierzehn. Individueller Fehler Nummer zwei – das 2:2 von Oberperfuss durch Moritz Hupfauf. In der 39. Minute gehen die Gäste durch Christoph Mersa mit 2:1 in Führung. Zu viele Geschenke an die Gäste von meiner Mannschaft. Mit 2:3 in die Pause, Moritz Hupfauf mit seinem zweiten Treffer in der 51. Minute zum 4:2 für Oberperfuss. Positiv allerdings die Kampfkraft meiner Spieler! Wir kommen in der 52. Minute durch einen weiteren Strafstoß verwandelt von Christoph Mössmer auf 3:4 heran. Sieben Minuten vor Schluss das 4:4 durch Manuel Egger. Wenn wir nicht so viele individuelle Fehler gemacht hätten, wäre ein Dreier möglich gewesen. Aber trotzdem cool wie meine Elf nach dem 2:4 wieder ins Spiel zurückgekommen ist.

Noch sieben Runden – der Aufstiegskampf wird immer enger!

Der Völser SV hat nach Runde dreiundzwanzig wieder die Tabellenführung übernommen. Aber auch der Tabellenführer hat nur sechs Punkte Vorsprung auf Patz sieben – und die Nummer sieben muss ja definitiv 2023/24 in der Tirol Liga weiter spielen. Der SC Mils hat in der Rückrunde bislang schwer enttäuscht – mit sechs Punkten ist Mils Tabellenletzter, hat aber den Zugriff auf die Top-5 noch nicht verloren. Auch Völs, Wacker Innsbruck und Prutz/Serfaus in der aktuellen Rückrundentabelle nur im Mittelfeld zu finden. An der Spitze nicht überraschend der Innsbrucker AC und höchst überraschend Oberperfuss. Auch St. Johann, Volders und Kematen können oben mithalten. Überraschend stark der um den Klassenerhalt kämpfende SV Innsbruck.

In Runde vierundzwanzig am kommenden Wochenende ist Wacker Innsbruck in Mayrhofen zu Gast. Eine hochinteressantes Duell, denn Mayrhofen ist recht gut in Schuss. Der erste Schlager Innsbrucker AC gegen Kematen steigt am Samstag, dem 13. Mai 2023 um 15:30 Uhr. Schlager Nummer zwei ist das Duell SPG Prutz/Serfaus gegen SK St. Johann und Schlager Nummer drei findet am Sonntag statt. Um 17 Uhr empfängt Ebbs die Kicker aus Mils.

