Innsbrucker AC übernimmt nach Kantersieg gegen Kematen Tabellenführung – Platz drei für Volders nach Kampfsieg gegen die Union!

Details Dienstag, 16. Mai 2023 02:14

In der 24. Runde der Tirol Liga gab es an der Tabellenspitze vier große Sieger. Der Innsbrucker AC profitierte von der Abschlussschwäche des SV Kematen in Hälfte eins und gewinnt am Ende 5:0 – Tabellenführung! Dem FC Raika Volders gelingt im Spiel gegen die Generali Union Innsbruck der Lucky Punch zum 3:2 in der Nachspielzeit – Platz drei! Vorgearbeitet in die Top-5 haben sich auch der SK Ebbs (3:1 gegen Mils) und der SK St. Johann (2:1 in Prutz).

Kematen lässt Sitzer aus – Innsbrucker AC in Hälfte zwei kaltschnäuzig!

Elvir Karahasanovic, Trainer Innsbrucker AC: „Ein unglaublich brutales Tempo von beiden Mannschaften in der ersten Halbzeit – aber keine Tore. Kematen hat zwei Superchancen vergeben, so ging es torlos in die Pause. In der zweiten Halbzeit haben wir umgestellt. Ein Doppelschlag in der 50. und 51. Minute durch Simon Goller und Florian Jünemann von meiner Mannschaft – das war natürlich extrem wichtig. Wir haben dann in der zweiten Hälfte extrem kaltschnäuzig agiert. Boris Mitrovic per Strafstoß zum 3:0 in der 62. Minute. David Oberortner mit dem 4:0 in Minute siebzig und Boris Mitrovic trifft in der 74. Minute noch einmal zum 5:0. Kematen hat die Chancen in der ersten Hälfte nicht verwertet, wir waren in Hälfte zwei extrem effektiv. Das hat den Unterschied ausgemacht!“

Union Innsbruck verkauft sich in Volders sehr gut!

Michael Streiter, Trainer FC Raika Volders: „Wir sind sehr gut in die Partie gekommen, sehr dominant aufgetreten. Aber eine blöde Situation in der 16. Minute hat uns das 0:1 durch Marko Stokic beschert. Das ging zu einfach für die Gäste, aber eine direkte Ecke hat uns das 1:1 in der 30. Minute gebracht. Offiziell wurde dieses Tor als Eigentor der Union gewertet. Mit 1:1 ging es in die Pause. Nach der Pause ein sehr zerfahrenes Spiel. Mehr Spielanteile für uns, aber gefährliche Konter der Gäste. Das kostet Kraft. Ein Schuss aus 20 Metern von Christoph Mössmer in der 77. Minute, der auch leicht abgefälscht wurde, hat uns die 2:1-Führung gebracht. Wir hatten alles unter Kontrolle, aber dann ein Elfer für die Union in der 87. Minute, den Stefan Milenkovic zum 2:2 verwerten konnte. Aber auch wir bekommen in der Nachspielzeit einen Strafstoß zugesprochen, Christoph Mössmer verwandelt zum 3:2 Sieg. Eine lebendige Partie, schon ein etwas glücklicher Sieg, aber nicht unverdient. Die Union hat sich sehr gut verkauft!“

