Natters stürzt Tabellenführer Völs – SK St. Johann nach Sieg in Prutz wieder voll im Geschäft!

Details Dienstag, 16. Mai 2023 02:48

Sensationen am laufenden Band in der 24. Runde der Tirol Liga – aber man könnte auch sagen, die Rückrundentabelle lügt selten! Tabellenführer Völser SV ist im Frühjahr nur im Tabellenmittelfeld zu finden. Die 1:4-Niederlage beim FC Koch Türen Natters, die auch die Tabellenführung kostet, deswegen nur eine Sensation auf den ersten Blick. Ebenso der 2:1 Erfolg des SK St. Johann bei der SPG Prutz/Serfaus. Noch viel wichtiger als die Rückrundentabelle ist natürlich die Gesamtwertung. Nach Verlustpunkten hat der FC Volders mit dem Tabellenführer Innsbrucker AC gleichgezogen. Zwei Punkte dahinter Völs, vier Punkte dahinter Ebbs und fünf Punkte zurück der SK St. Johann. Damit sind die nach derzeitigem Stand fix für die Regionalliga Tirol qualifizierten Mannschaften aufgezählt. Am Aufstiegsrelegationsplatz steht sechs Runden vor Schluss Prutz/Serfaus. Kematen fehlt ein Punkt auf die Top-5, Wacker Innsbruck drei und Mils vier Punkte. Oberperfuss zählt zu den besten Punktesammlern der Rückrunde, liegt aber schon acht Punkte hinter den Top-5.

Natters mit sensationellem Sieg gegen den Völser SV!

Thomas Löffler, Trainer FC Koch Türen Natters: „Ein sehr schwer zu bespielender Platz, wir sind aber sehr gut gestartet. Vor dem Spiel hat es gehagelt, extrem schwierig, ein Spiel aufzuziehen. Wir hatten zu Beginn ein bis zwei gute Möglichkeiten, mussten dann aber den verletzten Fabian Koch durch Felix Stöckl ersetzen. In dieser Phase in Unterzahl fällt der Führungstreffer der Völser durch Marco Hesina. In der 24. Minute ist uns dann aber das 1:1 durch Philipp Angerer gelungen. Nach Wiederanpfiff Vorteile für Völs, dann haben wir aber wieder mehr Zugriff auf das Spiel gewonnen. In der 58. Minute das 2.1 durch Lorenz Kranebitter. Wir haben die Chancen gut heraus gespielt, haben aber auch etwas Glück gehabt. Der entscheidende Doppelschlag gelingt uns in der 71. und 72. Minute durch Florian Schweighofer und Philipp Angerer zum 4:1. Aus meiner Sicht wurde uns dann noch ein Strafstoß verwehrt. Ganz großes Kompliment an meine Mannschaft für diese Vorstellung gegen den Tabellenführer!“

Prutz/Serfaus mit Heimniederlage gegen SK St. Johann

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Ein absolut verdienter Erfolg gegen die SPG Prutz/Serfaus. Vor unserer Führung in der 22. Minute durch Andreas Lovrec haben wir bereits eine Dreifachchance vergeben. Das 1:1 in der 33. Minute durch Ondrej Jakubov fiel aus dem nichts. In der zweiten Hälfte gab es nicht mehr viele Höhepunkte, das Spiel ist so dahingeplätschert. In der 70. Minute allerdings ein toller Treffer mit der Hacke von Axel Krimbacher nach einem Stanglpass zum 2:1 für meine Mannschaft. Außerdem haben wir noch einen Lattenschuss verzeichnet!“

