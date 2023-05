Völser SV bezwingt Mayrhofen – Innsbrucker AC holt in Unterzahl Punkt in Kirchbichl

Details Sonntag, 21. Mai 2023 01:47

Der Völser SV hat in der 25. Runde der Tirol Liga punktemäßig zum Leader Innsbrucker AC aufgeschlossen. Völs bezwingt nämlich SVG Bründl Sports Mayrhofen mit 3:0, der Innsbrucker AC muss sich beim SV Kirchbichl mit einem Punkt beim 2:2 begnügen. Tabellenführer nach Verlustpunkten ist allerdings Volders. Für den SK St. Johann gibt es einen extrem wichtigen Dreier beim 4:2 Erfolg gegen Natters. Wacker Innsbruck kommt im Heimspiel gegen den Cupfinalisten Oberperfuss über ein 1:1 nicht hinaus. Am Sonntag, dem 21.5.2023, spielt um 16:30 Uhr Ebbs bei der Union und um 17:30 Uhr empfängt Mils das Team von Münster.

Zähes Ringen zwischen Völs und Mayrhofen!

Hannes Brecher, Trainer Völser SV: „Gegen Mayrhofen wird es sehr schwer für uns – das haben wir gewusst. Mit langen Bällen haben sie versucht, unsere Defensive zu knacken, wir sind aber sehr gut und kompakt gestanden. Ein zähes Ringen, keine Treffer in der ersten Halbzeit und auch in Hälfte zwei ist uns sehr lange kein Tor gelungen. Erst in der 81. Minute konnten wir durch Christoph Markt in Führung gehen. Das hat uns viel Sicherheit gegeben und wir haben dann doch noch ungefährdet mit 3:0 gewonnen. Die weiteren Treffer haben Franz Gruber und Nino Pairst erzielt!“

Innsbrucker AC in Kirchbichl ab Minute vierundzwanzig in Unterzahl!

Peter Schnellrieder, Trainer SV Kirchbichl: „Vor dem Spiel gegen den Tabellenführer hätten wir einen Punkt natürlich liebend gerne genommen. Nach dem Spiel muss man aber sagen, dass wir zwei Punkte verschenkt haben, da wir viele ausgezeichnete Möglichkeiten nicht verwerten konnten. Fairerweise muss man aber natürlich sagen, dass der IAC ab der 24. Minute mit einem Mann weniger auskommen musste. Nach dem 2:1 für meine Mannschaft in der 24. Minute durch Andreas Fuchs wäre ein dritter Treffer wohl vorentscheidend gewesen. Christoph Hechenbichler hat uns in der 16. Minute in Führung gebracht. Aber eine gute Leistung meiner Mannschaft, ankreiden kann man eben nur die Chancenverwertung!“

Elvir Karahasanovic, Trainer Innsbrucker AC: „Wir sind absolut nicht gut gestartet, sind viel zu weit weg vom Gegner gestanden. Eine Fehlerkette sondergleichen hat uns in der 16. Minute das 0:1 beschert. Dann hatten wir mehr Kontrolle, konnten durch einen Strafstoß von Florian Jünemann in der 21. Minute ausgleichen. Die nächsten Tiefschläge waren die zweite Gelbe Karte für Igor Masunic und das 1:2. Mit zehn Mann hatten wir dann aber trotzdem mehr Ballbesitz. Kirchbichl hatte sehr gute Chancen aus Konterangriffen, wir haben dann doch noch das 2:2 durch Boris Mitrovic erzielt. In Anbetracht, dass wir so lange in Unterzahl spielen mussten, muss man mit dem Punkt wohl zufrieden sein!“

