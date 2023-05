Nach Remis in Mils empfängt Münster die SPG Prutz/Serfaus

Details Dienstag, 23. Mai 2023 02:00

Noch vor der Pfingstpause wird zwischen dem 23. und 26. Mai 2023 die 26. Runde der Tirol Liga gespielt. Hochspannung und jede Menge Mannschaften unter Druck unbedingt zu punkten – die Top-5 müssen in Sichtweite bleiben! Das gilt auch für die SPG Prutz/Serfaus, die in Münster antritt. Münster konnte in der 25. Runde ein 2:2 in Mils erreichen – hat aber dabei eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben. Mit besonderer Spannung blickt man am 23. Mai ab 18:30 Uhr nach Völs – der FC Wacker Innsbruck ist zu Gast!

Münster holt in Mils ein 2:2

Wolfgang Rinner, Obmann SC Münster: „Die Partie in Mils begann ziemlich verfahren. Erst nach einer Viertelstunde konnte sich Münster stabilisieren und kam zu einer ersten Chance durch Elia Klingenschmid. Bei Mils war die Verunsicherung nach der Negativserie deutlich zu spüren, aber unsere Elf konnte vorerst kein Kapital daraus schlagen. In der 31. Minute dann der erste gefährliche Freistoß der Hausherren. Im Gegenzug traf Christof Auer nach schöner Vorlage von Philipp Mai zum 0:1. Knapp zehn Minuten später machte es Philipp Mai selbst: 0:2. Nach der Pause erhöhte Mils das Tempo und wurde spielbestimmender. In der 74. Minute war es dann Routinier Martin Angerer, der auf 1:2 verkürzen konnte. In der 85. Minute gelang Bernhard Hollaus der Ausgleich zum 2:2 per Kopf. In der Schlussminute fand Elias Hochstaffl nach Vorlage von Felipe Ganz noch eine Chance vor, konnte diese aber nicht nutzen!“

Weichenstellungen vor Pfingsten!

Die 26. Runde der Tirol Liga wird vom 23. bis 26. Mai 2023 gespielt, dann gibt es die traditionelle Pfingstpause. Aber noch vor Pfingsten könnten einige wichtige Weichen gestellt werden. Im Fokus das Duell am 23.5. ab 18:30 Uhr zwischen dem Völser SV und dem FC Wacker Innsbruck. Eine Niederlage würde es für Wacker Innsbruck schon sehr schwer machen, die Top-5 noch im Fokus zu behalten. Ebenso vorentscheidend das Duell zwischen Kematen und Volders ab 19:30 Uhr. Prutz/Serfaus muss in Münster punkten, Ebbs zu Hause gegen Natters. Für Mils zählt wohl nur mehr ein Dreier zu Hause gegen Mayrhofen – Ankick am 25.5.23 um 18:30 Uhr. Der SK St. Johann ist am 26.5. ab 19:30 Uhr Favorit gegen den SV Innsbruck. Bereits um 18 Uhr das Innsbrucker Derby zwischen der Union und dem IAC.

