Union Innsbruck sichert mit Dreier gegen SVI Klassenerhalt – Mayrhofen bremst den SK St. Johann aus!

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:51

Der Erfolgslauf des SK St. Johann wurde in der 27. Runde der Tirol Liga gestoppt – bei der Bründl Sports SVG Mayrhofen setzte es eine 2:3-Niederlage. Die Generali Union Innsbruck sichert sich mit einem 3:0 beim SV Innsbruck den Klassenerhalt. Im Kampf um den Aufstieg hat St. Johann damit etwas an Boden verloren, Kematen macht mit einem 5:0 in Natters drei enorm wichtige Punkte. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass für Ebbs, Wacker Innsbruck, Prutz/Serfaus und Mils am Samstag, dem 3. Juni 2023, sehr viel am Spiel steht. Nur ein Dreier zählt, um den Kontakt zu den Top-5 und damit zu den fixen Aufstiegsplätzen zu halten. Mils spielt um 15 Uhr beim IAC, Wacker Innsbruck um 16:30 Uhr in Volders, Ebbs um 17:30 Uhr in Münster und Prutz/Serfaus empfängt um 18:30 Uhr Kirchbichl.

Bis zur 80. Minute enges Duell zwischen dem SVI und der Union

Stefan Milenkovic, Trainer Generali Union Innsbruck: „Es war uns absolut klar, das wird keine einfache Partie gegen den SV Innsbruck, der natürlich im Kampf gegen den Abstieg um jeden Meter kämpfen wird. Für uns war es die große Chance, den Vorsprung auf den Abstiegsplatz entscheidend auszubauen. Wir sind auch gut in die Partie gestartet. Es war ein bisschen ein komisches Spiel – regelmäßig wechselnde Szenen – ein hin und her. Der SV Innsbruck kommt in der ersten Hälfte zu einer ausgezeichneten Möglichkeit. Uns gelingt in der 25. Minute die Führung nach einem Einwurf. Strafstoß für die Union, den ich verwerten konnte. So ging es in einem engen Duell mit 1:0 für die Union in die Pause. In der Halbzeit habe ich versucht, die Mannschaft zu pushen und vor Augen gehalten, dass ein Dreier uns weg von der Abstiegsgefahr bringen würde. Bis zur 80. Minute bleibt das Spiel aber ergebnismäßig eng, die Heimelf kommt zu keiner richtig guten Chance. Sie werfen alles nach vorne und in den letzten Minuten gelingen uns zwei erfolgreiche Konter, die Marko Stokic und ich abschließen können. Am Ende ein sehr wichtiger 3:0 Erfolg und mit 33 Punkten ist der Klassenerhalt gesichert!“

Mayrhofen gegen St. Johann: 90 Minuten auf des Messers Schneide

Thomas Fiegl, Trainer Bründl Sports SVG Mayrhofen: „St. Johann mit vielen hohen Bällen nach vorne und der Führung in der 24. Minute durch Maximilian Seeber. Eine absolut offene Partie – es ist hin und her gegangen. Per Strafstoß ist uns in der 60. Minute das 1:1 gelungen – Manuel Einwallner hat verwandelt. Nach einem Eckball in der 66. Minute die Führung durch Christian Pendl. Aber St. Johann gibt sich nicht geschlagen – 2:2 durch Silas Obulor in der 85. Minute. In der letzten Spielminute eine schöne Kombination meiner Mannschaft – Alexander Anfang schließt zum 3:2 Erfolg ab! Ein Spiel auf des Messers Schneide – neunzig Minuten lang.“

