Volders holt Remis gegen Wacker Innsbruck – Innsbrucker AC nach Sieg im Schlagerspiel gegen Mils Tabellenführer!

Details Sonntag, 04. Juni 2023 15:52

Mit dem 1:1 im Schlagerspiel der 27. Runde der Tirol Liga gegen den FC Wacker Innsbruck kann Volders natürlich besser leben. Wacker Innsbruck gelingt es damit nicht der grünen Zone der Tabelle wesentlich näher zu kommen. Drei Punkte fehlen auf den Aufstiegsrelegationsplatz, vier Punkte auf die fixe Qualifaktion als Top-5 Elf. Der Innsbrucker AC meistert ein „anstrengendes“ Spiel und gewinnt gegen Mils mit 4:3. Damit steht der IAC wieder ganz oben! Bitter für Mils, denn der Aufstiegsrelegationsplatz nun fünf Punkte entfernt. Ebbs gewinnt nämlich in Münster 1:0. Am Sonntag Vormittag jubelt der Völser SV über einen 3:1 Erfolg in Oberperfuss – Tabellenplatz drei nur einen Punkt hinter Leader IAC. Drei Runden vor Schluss der IAC, Volders und Völs doch schon recht deutlich Richtung Regionalliga Tirol unterwegs. Heiß bleibt es für St. Johann, Kematen, Ebbs, Wacker Innsbruck, Prutz/Serfaus und Mils. Damit sind alle weiteren Kandidaten für die Top-6 aufgelistet.

Coach von Volders: „Meine Jungs waren schon ein bisschen nervös!“

Michael Streiter, Trainer FC Volders: „Ich denke, dass die Punkteteilung am Ende in Ordnung geht. Wacker hatte in der ersten Halbzeit Vorteile und konnte durch ein Traumtor von Rahman Jawadi in der 39. Minute auf 1:0 stellen. Ganz tolle Kulisse in Volders mit weit über tausend Fans und Zuschauern. Aber man hat schon gemerkt, dass meine Jungs so eine Kulisse nicht wirklich gewohnt sind, man hat doch ein wenig die Nervosität gemerkt. Von den Chancen her war das Spiel ziemlich ausgeglichen. In der 66. Minute ist uns dann durch Christoph Mössmer das 1:1 gelungen. Im Finish dann noch je eine Möglichkeit für beide Mannschaften auf einen Dreier.“

Coach des IAC: „Mils hat uns das Leben sehr schwer gemacht!“

Elvir Karahasanovic, Trainer Innsbrucler AC: „Eine gute Partie von Anfang an. Wir konnten sehr schnell die Kontrolle gewinnen und gingen in der 15. Minute durch Florian Jünemann mit 1:0 in Führung. Die erste Möglichkeit für den Gegner und Mils gleicht in der 21. Minute durch Mario Angerer aus. Sieben Minuten später ein einstudierter Eckball meiner Mannschaft – 2:1 durch Stefan Pantic. Aber Mils hält weiter dagegen – 2:2 – abermals Mario Angerer in der 38. Minute. Anstrengend! Wir hatten Glück, dass wir nicht in Rückstand gerieten. Aber in der 58. Minute ist es passiert – 3:2 für Mils durch Daniel Pittl. Überragend der Treffer zum 3:3 in der 72. Minute durch Igor Masunic. Drei Minuten vor Schluss der entscheidende Treffer zum 4:3 für meine Mannschaft durch Michael Simic. Aus meiner Sicht ein verdienter Erfolg – wir hatten mehr Möglichkeiten, aber der Gegner hat uns das Leben sehr schwer gemacht!“

