Union Innsbruck führt gegen Wacker Innsbruck 3:1 – am Ende 3:3!

Ein starkes Finish des FC Wacker Innsbruck in der 29. Runde der Tirol Liga gegen die Generali Union Innsbruck ließ die Fans von Wacker für Hälfte zwei hoffen. Um die Chancen auf den Aufstieg einigermaßen intakt zu halten, hätte Wacker gewinnen müssen – in der Halbzeit steht es nach einem 1:3 Rückstand 3:3. Aber in Hälfte zwei gelingt den Kickern von Wacker kein Treffer mehr. Nun gibt es nur mehr zwei höchst unwahrscheinliche Szenarien, dass Wacker Innsbruck zumindest die Aufstiegsrelegation bestreiten kann.

Sechs Tore in Hälfte eins – kein Treffer in Hälfte zwei!

Weit über 1000 Zuschauer und Fans am Tivoli sorgen für die bereits gewohnte Stimmung, wenn die Kicker des FC Wacker Innsbruck auflaufen. Wacker steht unter Druck muss drei Punkte holen um weiterhin eine reale Chance zu haben, unter die Top-6 zu kommen. Für Wacker beginnt es ideal – in der vierten Minute ein starker Freistoß von Rahman Jawadi zur Führung für Wacker. Wacker hat auch die Chance um nachzulegen, aber der Goalie der Union mit starker Reaktion. Stefan Milenkovic, Spielertrainer der Union, schockt dann die Wacker Fans nach Schwächen in der Defensive. 1:1 in der neunten Minute, 2:1 für die Union in der 12. Minute. Die Kicker von Wacker stecken das 1:2 aber gut weg. Hohe Bälle der Union bringen die Defensive von Wacker ein wenig ins Schwimmen. Kurz vor der Pause der nächste Tiefschlag – Strafstoß für die Union – 3:1 durch Josip Steko. Aber die erste Hälfte ist noch lange nicht vorbei. Wacker bäumt sich auf – Strafstoß verwandelt von Rahman Jawadi in der 44. Minute und gar das 3:3 in der Nachspielzeit durch Dionis Ramaj. Wacker ist wieder im Spiel!

In Hälfte zwei merkt man den Druck der auf die Kicker von Wacker lastet. Sie dominieren das Spiel klar, die Union offensiv kaum mehr vorhanden. Aber bei Wacker fehlen – nicht verwunderlich – die Leichtigkeit und die zündende Idee das vierte Tor zu erzielen. Nach sechs Treffern in Hälfte eins fällt in Hälfte zwei kein Treffer mehr. Ganz bittere Minuten für die Kicker von Wacker nach dem Abpfiff – der Zug Richtung Regionalliga hat schon gewaltig Tempo aufgenommen, ob Wacker noch im letzten Moment aufspringen kann, ist höchst unwahrscheinlich!

Sebastian Siller, Trainer FC Wacker Innsbruck: "Wir sind sehr gut in das Spiel gestartet, hatten auch eine Möglichkeit auf das 2:0. Leider ein Zeichen von Unreife, dass wir dann 1:3 in Rückstand gekommen sind. Vor der Pause ist dann doch noch das 3:3 gelungen. Die zweite Hälfte haben wir klar dominiert, konnten uns aber nicht wirklich konkrete Torchancen erarbeiten. Dem Spielverlauf nach ist das 1:1 am Ende gerecht."

Die Lage vor den Partien am Sonntag dem 11. Juni 2023

Die Top-5 steigen direkt auf, die Nummer sechs spielt Aufstiegsrelegation. Sieben Mannschaften kommen noch grundsätzlich für die Top-6 infrage. Am besten ist die Lage aus der Sicht von Wacker Innsbruck - aktuell auf Platz sieben - zu verstehen.

Welche Chancen hat Wacker Innsbruck noch unter die Top-6 zu kommen? Beide sind unwahrscheinlich, aber beginnen wir mit der noch am wahrscheinlichsten. Der SK St. Johann verliert am Sonntag ab 10:30 Uhr in Volders. Dann käme es in der letzten Runde zu einem direkten Duell zwischen St. Johann und Wacker Innsbruck. Würde Wacker Innsbruck gewinnen wäre man im direkten Duell vor St. Johann. Aber dabei muss man auch bedenken, dass ja mehr als zwei Mannschaften nach der letzten Runde 48 Punkte haben könnten. Dann wird eine interne Reihung dieser Mannschaften erstellt und diese zählt dann für die Platzierung. Zweite Möglichkeit: Ebbs verliert am Sonntag das Spiel auswärts gegen Prutz/Serfaus und auch die letzte Partie in Mayrhofen. Falls dann Wacker Innsbruck gegen St. Johann in der letzten Runde gewinnt, wäre Wacker in der Tabelle einen Punkt vor Ebbs. Bei Punktegleichheit wäre Ebbs vorne, da Ebbs das direkte Duell (1:2, 2:0) knapp gewonnen hat. Das sind die beiden Varianten für Wacker. Kematen ist nicht mehr überholbar, da das direkte Duell Kematen mit Remis und Sieg gegen Wacker bereits gewonnen hat.

