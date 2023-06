Volders und Völs fixieren Aufstieg – Wacker Innsbruck jubelt über Endspiel in St. Johann!

Details Sonntag, 11. Juni 2023 14:12

Die wahrscheinlichste der unwahrscheinlichsten Varianten, wie der FC Wacker Innsbruck doch noch zu einem Endspiel um einen möglichen Aufstieg kommen kann, ist für Wacker in Erfüllung gegangen. Sonntag Mittag konnte der FC Raika Volders mit einem 2:0 gegen den SK St. Johann den Aufstieg von der Tirol Liga in die Regionalliga Tirol fixieren. Das bringt nun Wacker Innsbruck wirklich das „Endspiel“ in St. Johann – Wacker muss allerdings gewinnen. Ein Sieger steht allerdings schon fest – die Kantinenkasse in St. Johann. Der Völser SV verwertet ebenfalls den ersten Matchball Richtung Aufstieg – 4:1 beim Absteiger SV Innsbruck.

St. Johann vergibt den ersten Matchball in Volders!

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Ein Strafstoß gegen uns in der vierten Minute – das hat unser Konzept über den Haufen geworfen. Christoph Mössmer verwandelt zum 1:0 für Völders. Chancen zum Ausgleich waren vorhanden – die größte hatte Andreas Lovrec. Mit 1:0 für Volders ging es in die Pause. Der eingewechselte Silas Obulor vergibt eine Doppelchance auf den Ausgleich. Im Gegenstoß das 2:0 für Volders durch Fabian Wessiak. In Hälfte zwei waren wir wesentlich stärker, aber es ist wieder kein Tor gelungen. Kämpferisch kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen, es hat wieder puncto Chancenauswertung entscheidende Defizite gegeben. Wir haben durch diese Niederlage den ersten Matchball zum Aufstieg vergeben. Das schmerzt auf der einen Seite natürlich, auf der anderen Seite schauen wir aber auch hoch motiviert auf den zweiten Matchball gegen Wacker Innsbruck am kommenden Wochenende. Böse Zungen behaupten, wir haben auch mit einem Auge auf den Kantinenumsatz geblickt!“

Völs fixiert Aufstieg mit Sieg beim SV Innsbruck

In der laufenden Saison der Tirol Liga ist überhaupt nichts sicher – unwahrscheinliches wird Realität. Nicht überraschend war allerdings der 4:1 Erfolg des Völser SV gegen den Absteiger SV Innsbruck – Völs damit fix in der Regionalliga Tirol 2023/24 dabei und noch voll im Titelrennen engagiert. Dasselbe gilt für den FC Volders, der mit dem 2:0 gegen den SK St. Johann auch die Fans von Wacker Innsbruck jubeln lässt. Nach der Trauerstimmung am Samstag hat Wacker Innsbruck doch noch die Chance, mit einem Sieg in St. Johann in der letzten Runde unter die Top-6 zu kommen. Ob prinzipiell noch mehr als die Aufstiegsrelegation möglich ist, entscheidet sich am späten Sonntag Nachmittag. Um 17 Uhr tritt der SK Ebbs bei der SPG Prutz/Serfaus an. Es gibt auch noch die Option, dass am Ende mehr als zwei Mannschaften 48 Punkte am Konto haben. Aber lassen wir einmal den Ball rollen bis die 29. Runde abgeschlossen ist.

