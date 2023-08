Aufsteiger Umhausen holt Punkt bei der Union – Aufsteiger Längenfeld startet mit Sieg gegen Oberperfuss

Details Samstag, 12. August 2023 00:45

Auftakt zur mit Spannung erwarteten Meisterschaft der Tirol Liga 2023/24. Am 11. August 2023 haben zwei Aufsteiger ihre Visitenkarte abgegeben. Der SV Längenfeld bezwingt den SV Weber beton Oberperfuss mit 3:1 und der SV Umhausen holt bei der Generali Union Innsbruck ein 1:1. Der Absteiger aus der Regionalliga Tirol, SV Hall, verliert das Heimspiel gegen SVG Mayrhofen mit 0:2.

Spielertrainer trifft für die Union – Niklas Gstrein für Umhausen

Stefan Milenkovic, Spielertrainer Union Innsbruck: „In den ersten Minuten der Partie hat Umhausen sehr druckvoll agiert. Wir sind aber dann besser in das Spiel gekommen und haben das Kommando übernommen. Ein aus meiner Sicht hundertprozentiger Strafstoß wurde nicht gegeben, kurz danach nur Freistoß statt Elfmeter. Aus diesem Freistoß konnten wir dann aber die Führung erzielen. Auch die Gäste sind zu Möglichkeiten gekommen, haben Druck entwickelt und auch die Gäste kommen nach einem Freistoß zum 1:1 durch Niklas Gstrein. In der 69. Minute die zweite Gelbe Karte für einen Spieler meiner Mannschaft. In den letzten zwanzig Minuten hat man aber diese numerische Unterlegenheit am Spielfeld nicht wirklich bemerkt. Beide Mannschaften mit je zwei guten Möglichkeiten doch noch den Dreier zu holen. Es bleibt aber beim 1:1 und aus meiner Sicht entspricht das auch dem Spielverlauf und den gezeigten Leistungen!“

Oberperfuss über weite Strecken dominant – aber Längenfeld holt Dreier!

Christoph Kuprian, Trainer SV Längenfeld: „In den ersten zehn Minuten sind die Gäste extrem explosiv in die Partie gestartet. Aber dann hatte meine Mannschaft eine ganz starke Phase. In der 12. Minute die Führung durch Bernhard Pöllauer und fünf Minuten später das 2:0 durch Luis Gstrein. Mit dem Anschlusstreffer von Oberperfuss in der 32. Minute durch Christoph Mersa sind die Gäste wieder stärker geworden. Eine Unachtsamkeit meiner Mannschaft hat zu diesem Anschlusstreffer geführt. Oberperfuss mit einer starken zweiten Hälfte - spielerisch überragend. Wir haben ab der 70. Minute nur mehr versucht, über die Zeit zu kommen. Das ist uns auch gut gelungen, die Gäste haben zwar dominiert, hatten aber keine echte Topchance mehr. In der Nachspielzeit konnten wir dann durch einen Treffer von Claudio Scheiber den Sack zumachen.“

