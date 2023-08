Dreier zum Auftakt für Natters in Brixen und für Münster in Breitenbach!

Details Sonntag, 13. August 2023 01:40

In der ersten Runde der Tirol Liga konnten der SC Mils (4:1 bei Oberland West) und der SC Münster (3:0 in Breitenbach) klare Siege feiern. Enger ging es in Brixen zu. Der SV Brixen musste sich dem FC Koch Türen Natters erst in der 88. Minute mit 1:2 geschlagen geben. Die letzte Partie am Sonntag, dem 13.8.23, um 17 Uhr ist auch der Schlager der Runde. Der FC Wacker Innsbruck empfängt den SV Kirchbichl!

Natters gelingt in der 88. Minute der Siegestreffer in Brixen

Aleksandar Matic, Trainer FC Koch Türen Natters: „Heute bin ich sehr stolz auf meine Spieler von Natters. Läuferisch und spielerisch stark und auch der Einsatz war top! In der 17. Minute konnten wir durch Alexander Plattner in Führung gehen. Dann haben wir es uns selbst schwer gemacht, da wir einige Situationen nicht konsequent genug fertig gespielt haben. Mit 1:0 ging es in die Pause. Brixen konnte in der 54. Minute durch Marcel Pirchmoser ausgleichen. Meine blutjunge Mannschaft hat aber weiter stark dagegen gehalten und in der 88. Minute konnten wir uns den Dreier sichern. Emanuel Baumüller hat sich im 16er gut positioniert und konnte zum 2:1 einschießen! Sehr guter Auftakt in die neue Saison!“

Münster siegt in Breitenbach am Ende klar!

Patrick Mair, Trainer SC Münster: „In der Anfangsphase haben wir sehr gut gespielt, haben sehr gut umgeschaltet, hatten das Spiel in der Hand. In der achten Minute die Führung durch Philipp Mai. Bei einem Stangenschuss der Heimelf hatten wir viel Glück. Kritikpunkt bei unserer Mannschaft war die schlechte Chancenverwertung. Zu Beginn der zweiten Hälfte eine Druckphase von Breitenbach. In der Defensive sind wir aber sehr gut gestanden. In dieser Phase zur rechten zeit das 2:0 durch Andreas Neurauter in der 60. Minute. In der 78. Minute konnte Patrick Dessl noch auf 3:0 erhöhen. Unter dem Strich Gratulation an meine Mannschaft. Super gekämpft, ein sehr erfreulicher und starker Start in die neue Saison!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei