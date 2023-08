Wacker Innsbruck ohne Probleme – drei Punkte gegen Kirchbichl!

Details Montag, 14. August 2023 17:54

Der FC Wacker Innsbruck will in der laufenden Saison der Tirol Liga keinen Zweifel aufkommen lassen, welche Mannschaft der Topfavorit auf den Titel ist. Der Kader ist wohl mindestens regionalligatauglich – viele sehen in diesem Kader schon den Weg, den Wacker Innsbruck mittelfristig gehen will. Im ersten Spiel wehrt sich der SV Kirchbichl sehr tapfer. Wacker Innsbruck gewinnt aber trotzdem ungefährdet mit 2:0. Der SC Mils ist durch ein 4:1 bei der neu formierten SPG Oberland West der erste Tabellenführer. Dahinter auf Platz zwei Münster und daraus ergibt sich schon die Schlagerpartie in Runde zwei. Am 20. August 2023 treffen um 15 Uhr der SC Münster und der SC Mils aufeinander. Der SV Oberperfuss freut sich auf ein Fußballfest gegen den FC Wacker Innsbruck – Ankick am 19.8.23 um 17 Uhr.

Ganz klare Sache!

Sebastian Siller, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Wir sind sehr gut in die Partie gestartet und haben die Gäse richtig massiv unter Druck gesetzt. In der siebenten Minute die Führung per Strafstoß durch Rami Tekir. Leider haben wir in Folge das Tempo zu sehr herausgenommen. In Hälfte zwei ist es uns wieder gelungen, das Spiel schneller zu machen. Konditionell hatten wir dann auch ein deutliches Übergewicht, mit dem 2:0 in der 72. Minute durch Shaked Wexler war das Spiel faktisch entschieden. Von Kirchbichl habe ich offensiv eigentlich keine konkrete Chance gesehen.“

Analyse der Partie aus der Sicht des SV Kirchbichl

Tapfer gewehrt, aber schlussendlich nichts geholt! Vor knapp 1.500 Zuschauern im Innsbrucker Tivoli müssen sich unsere Boys gegen den FC Wacker Innsbruck 0:2 geschlagen geben. Die stark veränderte Wacker-Mannschaft hat im Vergleich zum Vorjahr extrem viel an Qualität dazu gewonnen. Leider geraten wir mit der ersten nennenswerten Aktion gleich in Rückstand. Trummer kommt gegen Yilmaz hauchdünn zu spät und erwischt den Innsbrucker Angreifer am Fuß. Ob der Pass auf Yilmaz vorher abseits war, ist sicher strittig. Den Elfmeter verwandelt dann Tekir sicher. Bis zur Pause können wir dann sehr gut mithalten. Leider spielen wir zwei gute Angriffe schlecht fertig.

Nach dem Wechsel legt Wacker einen Zahn zu. Es dauert aber bis zur 72. Minute, ehe der eingewechselte Wexler alles klar macht. Kurz darauf vergeben wir durch Gschösser die Topchance auf den Anschlusstreffer. Zum Schluss hat Wacker noch zwei Sitzer auf das 3:0. Trotzdem kann man mit unserem Auftritt gegen bärenstarke Gastgeber zufrieden sein. Wir haben unser Fell so teuer wie möglich verkauft. Gegen diese personelle Übermacht - kaum zu glauben, was da noch von der Bank gekommen ist - waren wir schlussendlich chancenlos. (Quelle: SV Kirchbichl facebook)

FC Wacker Innsbruck vs. SV Kirchbichl 2:0 (1:0)

SVK: Trummer; Kaindl (80. Kühmaier), Heim, Fuchs, Martin (80. Auer); Hechenbichler (80. Mosser), Jumaa, Jamnig, Wechselberger (56. Jung); Hechl (68. Badawi), Gschösser

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.