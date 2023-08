Wacker Innsbruck siegt in Oberperfuss klar – Umhausen bezwingt Oberland West!

Details Sonntag, 20. August 2023 15:15

SV Weber Beton Oberperfuss wehrt sich in der 2. Runde der Tirol Liga gegen Wacker Innsbruck in der ersten Halbzeit erfolgreich. Aber in Hälfte zwei kann man dem Angriffswirbel von Wacker nichts mehr entgegensetzen und verliert 0:4. Sehr stark auch Aufsteiger SV Umhausen mit einem 3:0 gegen die SPG Oberland West. Aufsteiger SV Längenfeld kann sogar mit einem 3:1 in Breitenbach die weiße Weste verteidigen. Neben Wacker Innsbruck und SV Längenfeld könnte es noch eine dritte Mannschaft mit weißer Weste nach Runde zwei geben. Sowohl Münster und Mils haben noch die Chance im direkten Duell, das am Sonntag, dem 20.8.2023, um 15 Uhr angepfiffen wird.

Hochsommerlicher Dreier von Wacker Innsbruck in Oberperfuss

Fußballfest in Oberperfuss – die Kicker von Wacker Innsbruck sind zu Gast. Und Oberperfuss versteckt sich nicht, zur Freude der über 600 Zuschauer und Fans. Die ersten gefährlichen Aktionen kommen von der Heimelf, besonders auffällig Christoph Plöchl. Aber dann setzt sich mit Fortdauer des Spiels das Angriffsspiel der Gäste klar durch. Oberperfuss hat alle Füße voll zu tun, kann gerade noch auf der Linie klären. Wacker entfacht einen Angriffswirbel, Chancen in Serie, einmal ist der Ball nach einer halben Stunde im Tor, aber es war wohl eine knappe Abseitsstellung, die die Anerkennung des Treffers zu recht verhindert hat. Elferalarm, Lattentreffer – die Führung von Wacker liegt in der Luft. Die Heimelf wehrt sich nach Kräften und kann das 0:0 in die Pause retten.

In Hälfte zwei noch mehr Druck von Wacker. In der 53. Minute das 1:0 der Gäste durch Romuald Lacazette und in Folge merkt man, wie Wacker zumindest ein Stein vom Herz gefallen ist. Einmal muss der Goalie von Wacker aber vorher noch einen Schuss von Oberperfuss abwehren. Adrian Lechl mit Doppelpack und der sehr starke Rami Tekir, sorgen am Ende aber für einen klaren 4:0 Erfolg des Favoriten Wacker. Zumindest 24 Stunden lacht Wacker von der Tabellenspitze. Münster und Mils treffen am Sonntag, dem 20.8.23, um 15 Uhr aufeinander und können mit einem Dreier jeweils die weiße Weste verteidigen.

Drei Treffer binnen sechs Minuten für Umhausen gegen Oberland West

Sieghard Gritsch, Trainer SV Umhausen: „Eine sehr abwechslungsreiche Partie in der ersten Hälfte. Chancen auf beiden Seiten, aber wir sehr effektiv mit drei Treffern in sechs Minuten. Thomas Gufler in Minute 21 und 27 und zwischendrin Clemens Leiter sorgen für einen 3:0 Vorsprung zur Pause. Die zweite Hälfte verläuft sehr ausgeglichen, je eine Möglichkeit für beide Mannschaften. Ein absolut verdienter Erfolg für unsere Mannschaft!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.