Mils darf nach Sieg in Münster die weiße Weste anbehalten

Details Montag, 21. August 2023 13:59

Der SC Mils steht nach einem 2:0 Erfolg beim SC Münster in der zweiten Runde der Tirol Liga auf Tabellenplatz zwei und könnte für Leader Wacker Innsbruck durchaus ein Herausforderer werden. Überraschend stark Aufsteiger Längenfeld, aber auch Umhausen ist gut gestartet. In Summe haben aber die ersten beiden Spiele gezeigt, dass der Titelfavorit Wacker Innsbruck heißt. Eine spannende Frage wird auch sein, was Mativationskönig Aleks Matic in Natters bewegen kann, die den Haller Löwen ein 1:1 abtrotzen.

Mils gewinnt das Duell der Sieger der ersten Runde in Münster

Andreas Graus, Trainer SC Mils: „Extrem hohe Temperaturen, wir sind gut in das Spiel gekommen und haben eine sehr gute Anfangsphase gespielt. In Folge haben wir aber den faden verloren und Münster hatte mehr Spielanteile und war auch initiativer. Richtige Gefahr ist aber von der Heimelf nicht ausgegangen. Aber Münster kann aus Standards immer treffen, das war der gefährliche Hintergrund dieser Phase der Partie. Dann konnten wir aber Mitte der ersten Halbzeit wieder das Heft an uns reißen und hatten mit einem Stangenschuss Pech. Zwei bis drei gute weitere Möglichkeiten und dann doch der Führungstreffer in der 40. Minute durch Tobias Auckenthaler.

In der zweiten Hälfte waren wir dann die klar bessere Mannschaft. Ein Lattentreffer, Strafstoß vergeben! Wir haben die Spannung unnötig hochgehalten. Kurz nach dem vergebenen Elfer aber dann doch die Vorentscheidung – das 2:0 von Mario Angerer. Danach noch ein Kopfball an die Latte. Gegen Ende der Partie haben beide Mannschaften der Hitze Tribut zollen müssen, in Summe aber ein absolut verdienter Erfolg für unsere Mannschaft!“

Die Lage der Liga nach zwei Runden

Für Prognosen ist es nach zwei Runden absolut zu früh, aber ein gewisses Bauchgefühl darf man schon äußern. Wacker Innsbruck an der Tabellenspitze – dazu musste man eigentlich nicht zwei Runden abwarten. Wacker ist wild entschlossen, in dieser Saison den Titel zu holen, welches Team kann ihnen die Suppe versalzen? Mils hatte schon in der Vorsaison einen tollen Herbst, aber das Frühjahr muss auch passen. Die Überraschung sicher Aufsteiger Längenfeld! Zwei Spiele, zwei Siege, das wird aber wohl eher eine Momentaufnahme sein. Kirchbichl hat sich gegen Wacker Innsbruck recht gut gehalten. Jede Mannschaft, die Aleks Matic übernommen hat, hat in der Meisterschaft positiv überrascht. Bei Natters könnte es wieder der Fall sein.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.