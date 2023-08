Traumtor von Yigit Baydar für die Haller Löwen gegen Kirchbichl!

Details Samstag, 26. August 2023 01:18

Der SV Hall feiert in der dritten Runde der Tirol Liga den ersten vollen Erfolg. Mit einem 3:1 gegen den SV Kirchbichl kann man den Gegner in der Tabelle überholen und vorerst Platz sechs belegen. Der Spielverlauf wird vom Trainer des SV Hall und von Kirchbichl etwas unterschiedlich beurteilt, aber das ist ja im Fußball erlaubt!

Coach der Haller Löwen: „Ein absolut verdienter Erfolg!“

Thomas Gufler, Trainer SV Hall: „In der ersten Viertelstunde war es aus meiner Sicht eine sehr ausgeglichene Partie. Trotzdem gelingt den Gästen wie aus dem Nichts in der zehnten Minuten die Führung durch Manuel Hechl. Kirchbichl hat auch noch eine sehr gute Möglichkeit, um auf 2:0 nachzulegen. Ab diesem Zeitpunkt hatten wir die Partie dann aber in der Hand. In der 34. Minute das 1:1 per Strafstoß durch Pascal Burger. Kurz vor der Pause ein Traumtor von Yigit Baydar zur Führung. Er überlupft den Goalie der Gäste von der Mittellinie aus. In der zweiten Hälfte waren wir dann die klar bessere Mannschaft und hatten Möglichkeiten für weitere Treffer. Eine schöne Kombination für zum 3:1 in der 77. Minute, Daniel Strickner staubt am Ende ab. Dann noch zwei bis drei hundertprozentige Möglichkeiten auf den vierten Treffer. Aus meiner Sicht ein absolut verdienter Erfolg!“

Spielanalyse des SV Kirchbichl

Vermeidbare Auswärtsniederlage in Hall! Fehlende Kaltschnäuzigkeit, zu viele gravierende Fehler und ein sehr unglücklich agierender Schiedsrichter sind leider die Zutaten, die einen leicht möglichen Auswärtssieg bei den Haller Löwen versalzen. Wir beginnen extrem stark und gehen mit der ersten nennenswerten Torchance gleich in Führung. Nur Sekunden danach hätten wir die Megachance auf das 2:0, der Schiri pfeift unseren drei gegen eins Angriff aber völlig zu Unrecht zurück und gibt Schiri-Ball für uns?! Danach hätten wir bis zur 25. Minute trotzdem alles klar machen müssen. Die Stange und nicht ganz fertig gespielte Angriffe verhindern aber eine frühe Vorentscheidung. Ab der 30. Minute laden wir den Gegner bis zur Halbzeit wahrlich zum Tore schießen ein.

In der zweiten Hälfte ist Hall besser und hätte bei besserer Chancenauswertung - speziell in den letzten fünf Minuten - noch höher gewinnen können. Ab der vergebenen Top-Chance zum 2:2 in der 70. Minute können wir nicht mehr zulegen. Zum Schluss steht der Schiri noch einmal im Mittelpunkt. Gschösser reißt sich im Strafraum los und trifft seinen Gegenspieler an der Brust. Der fällt theatralisch um und der Schiri (ein Headset und ein Freistoß-Spray steigert die Qualität leider nicht) schmeißt Gschösser mit Rot vom Feld. Das passt leider zu diesem verkorksten Abend. (Quelle: SV Kirchbichl facebook)

