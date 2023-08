Natters krallt sich mit Sieg bei der Union Innsbruck in der Tabelle oben fest – Mils verteidigt weiße Weste gegen Umhausen

Details Sonntag, 27. August 2023 01:37

Man kann natürlich darüber streiten, ob es wirklich überraschend ist, dass der FC Koch Türen Natters auch nach drei Runden der Tirol Liga unter Aleks Matic noch ungeschlagen ist. Den zweiten Sieg gab es in Runde drei mit 2:0 bei der Union Innsbruck. Der SC Mils könnte den starken Herbst 2022 wiederholen – dritter Sieg im dritten Spiel mit einem 4:2 gegen den starken Aufsteiger Umhausen. Ganz starke Meldung auch vom Aufsteiger SV Längenfeld – 5:0 gegen den SC Münster und damit für zumindest 24 Stunden Tabellenführer! Am Sonntag blickt man nach Serfaus und Innsbruck. In Serfaus wird die noch punktelose SPG Oberland West ab 16:30 Uhr versuchen, in die Spur zu kommen. Zu Gast ist die noch ungeschlagene SVG Mayrhofen. Der SV Breitenbach ist um 17 Uhr beim Tabellenführer FC Wacker Innsbruck zu Gast.

Natters überrascht bei der Union!

Aleksandar Matic, Trainer FC Koch Türen Natters: „Unglaublich – meine Mannschaft hat dieses Spiel souverän gewonnen. Bin enorm stolz auf meine Truppe, ich denke, das hat wohl niemand für möglich gehalten. In der 38. Minute macht Tobias Muigg mit einer Drehung im Stil des legendären Gerd Müller die 1:0-Führung. In der 61. Minute behält Alexander Plattner die Ruhe im Strafraum und schließt eiskalt zum 2:0 ab. Die Union ist eine sehr gute Mannschaft, aber wir waren heute besser!“

Mils mit vier Treffern in fünfzehn Minuten gegen Umhausen

Andreas Graus, Trainer SC Mils: „Umhausen war auf alle Fälle der erwartet schwere Gegner. Wir sind gut in das Spiel gestartet, aber Aufsteiger sind immer ein gefährlicher Gegner. Am Anfang war das Spiel ziemlich offen, Umhausen ist zur ersten richtig guten Chance gekommen. Wir kamen dann immer besser ins Spiel, aber im letzten Drittel hat der entscheidende Pass nicht funktioniert. So ging es torlos in die Pause. Die Vorgabe für die zweite Hälfte war klar – wir müssen den letzten Pass gut, konkret und genau spielen. Das hat sehr schnell zweimal funktioniert. In der 46. Minute das 1:0 durch Mario Angerer und zwei Minuten später das 2:0 durch Daniel Zauner. Zehn Minuten später Mario Angerer mit seinem zweiten Treffer und in der 61. Minute das 4:0 durch Thomas Eliskases. In dieser Phase waren wir drückend überlegen. Am Ende aber wieder unkonzentriert. Thomas Gufler und ein verwandelter Strafstoß von Simon Scheiber ließ die Gäste noch auf 2:4 herankommen. In Summe aber trotzdem ein absolut verdienter Sieg!“

