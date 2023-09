Simon Kirchmair analysiert den Dreier von Oberperfuss gegen Hall – Breitenbach verliert Heimspiel gegen Brixen knapp!

Details Sonntag, 03. September 2023 01:39

Auch nach der vierten Runde der Tirol Liga muss der SV Breitenbach weiter auf den ersten Punkt warten. Im Heimspiel gegen den SV Brixen war man knapp daran, denn ein 0:2 Rückstand zur Pause konnte schnell auf 1:2 verkürzt werden. Aber für den ersten Punkt reicht es trotzdem nicht, Brixen gelingt mit einem 2:1 Erfolg der erste Dreier. Auch der SV Weber Beton Oberperfuss krallt sich den ersten Dreier. Der Absteiger aus der Regionalliga Tirol Sv Hall wird mit 2:1 zu Hause niedergerungen.

Doppelpack von Philipp Andrä für Oberperfuss gegen Hall!

Simon Kirchmair, SV Weber Beton Oberperfuss: „In den neunzig Minuten haben beide Mannschaften probiert, Fußball zu spielen. In der ersten Halbzeit hatten beide Teams Halbchancen zu verzeichnen, aber so eine richtig konkrete Möglichkeit war nicht dabei. In der 60. Minute ist uns dann die Führung durch ein toll herausgespieltes Tor gelungen. Philipp Andrä schafft den so wichtigen Führungstreffer. Mindestens ebenso wichtig die starke Vorstellung unseres Goalie nach unserem 1:0 – er hat uns vor dem Ausgleichstreffer bewahrt. Aber in der 80. Minute ist es dann doch passiert! Daniel Spinn kann für Hall ausgleichen. Gegen Ende der Partie waren dann wir wieder besser und wir konnten dann auch in der vorletzten Minute den Siegestreffer erzielen – abermals Philipp Andrä. Aus meiner Sicht geht der Dreier über die neunzig Minuten für mein Team in Ordnung!“

Michael Grahammer mit Doppelpack für Brixen in Breitenbach

Andreas Hölzl, Trainer SV Brixen: „In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel sehr gut im Griff. Zur Pause eine verdiente 2:0 Führung durch zwei Treffer von Michael Grahammer in der 25. und 37. Minute. Dazu hatten wir noch weitere Möglichkeiten, die Heimelf war aber über Standards durchaus gefährlich. In der zweiten Hälfte hat dann Breitenbach gedrückt und sehr schnell das Anschlusstor geschossen. In der 50. Minute trifft Marcel Rappold zum 1:2 aus der Sicht der Heimelf. In weiterer Folge durchaus Möglichkeiten für die Heimelf zum 2:2. Aus meiner Sicht das 2:1 aus fußballerischer Sicht verdient, aber über ein 2:2 hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen!“

