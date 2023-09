Standing Ovations für die Kicker von Natters gegen Oberland West – Mils verliert in Mayrhofen knapp!

Details Sonntag, 03. September 2023 02:24

Nach Verlustpunkten gibt es nach Runde vier der Tirol Liga vier Mannschaften mit zehn Zählern! SVG Bründl Sports Mayrhofen hat nach dem überraschenden 1:0 gegen den SC Mils zwar erst sieben Punkte am Konto, aber ein Spiel weniger ausgetragen. Der Zweite im Bunde ist der Sensationsaufsteiger SV Raika Längenfeld, der mit einem 0:0 auch Wacker Innsbruck einen Punkt abknöpft. Wacker damit weiter Tabellenführer. Unglaubliche Szenen haben sich in Natters abgespielt. Der FC Koch Türen Natters dreht gegen die SPG Oberland West einen 0:2 Rückstand und gewinnt mit 4:3. Damit Tabellenplatz drei für Natters – auf Augenhöhe mit den Top-Teams der Liga nach vier Runden.

Aleks findet schwer Worte und Natters besiegt Oberland West: Platz drei!

Aleksandar Matic, Trainer FC Koch Türen Natters: „Peter Westreicher hat für die Gäste drei Tore geschossen. Für uns natürlich ein Schock, dass er nach dem 1:0 in der ersten Minute in der 31. Minute zum 2:0 für die Gäste nachgelegt hat. Aber meine Mannschaft hat sich wieder aufgerichtet und hat wieder in das Spiel gefunden! Für diese Leistung dieser blutjungen Mannschaft fehlen mir einfach die Worte. In der 37. Minute das 1:2 durch einen Kopfball von Florian Schweighofer und nur zwei Minuten später nach einem super Pass in die Tiefe das 2:2 durch Tobias Muigg. Durchaus verdient das 2:2 zur Pause.

Wir haben zwei sechzehnjährige und vier achtzehnjährige Spieler in der Mannschaft. Einfach unglaublich das Finish. Eine turbulente Strafraumszene in der 77. Minute und der zweite Treffer von Tobias Muigg zum 3:2. Florian Schweighofer gelingt das 4:2 in der 85. Minute, kurz darauf der Anschlusstreffer der starken Gäste durch Peter Westreicher. Es wird noch einmal extrem eng. Und dann ein ganz emotionaler Moment für uns alle: Standing Ovations der Zuschauer und Fans in den letzten fünf Minuten. Bin unglaublich dankbar dafür und für die Vorstellung meiner blutjungen Mannschaft heute finde ich noch immer keine Worte!“

Martin Knauer mit dem Goldtor für Mayrhofen gegen Mils

Thomas Fiegl, Trainer SVG Mayrhofen: „Eine äußerst kampfbetonte Partie gegen Mils. In der ersten Hälfte hatte Mils die besseren Möglichkeiten. Aber Martin Knauer brachte uns in der 35. Minute in Führung. Die Vorgeschichte war unser Pressing und ein Rückpass der Gäste, so kam Martin allein vor dem Goalie der Gäste zum erfolgreichen Abschluss. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann ein Übergewicht an Tormöglichkeiten, darunter war auch ein doppelter Stangenschuss um die 70. Minute herum. Aus meiner Sicht ist dieser Dreier durch diese Vorteile in der zweiten Hälfte der Dreier auch verdient!“

