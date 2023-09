Wacker Innsbruck gewinnt ohne Topchance gegen Münster – Längenfeld nach „vogelwilder“ Partie in Brixen Tabellenführer!

Details Samstag, 09. September 2023 01:21

Zwei Weitschüsse des FC Wacker Innsbruck besiegeln in der fünften Runde der Tirol Liga die Niederlage des SC Münster am Tivoli. Wacker Innsbruck gewinnt ohne Topmöglichkeiten mit zwei beherzten Schüssen mit 2:0. Noch wesentlich kurioser der 6:3 Erfolg des SV Raika Längenfeld beim SV Brixen. Wirklich analysieren kann man das Spiel nicht, meint Längenfeld-Coach Christoph Kuprian. Es hätte aber auch 6:6 oder 8:8 ausgehen können, Brixen absolut auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe auch Wacker Innsbruck und Längenfeld in der Tabelle. Dreizehn Punkte aus fünf Spielen, Tordifferenz plus zwölf, aber Längenfeld hat fünf Treffer mehr erzielt. Damit übernimmt der Aufsteiger die Tabellenführung hauchdünn und nach fünf Runden ist das zwar wohl nur eine Momentaufnahme. Aber den SV Längenfeld hat längst jeder am Zettel, in dieser Mannschaft steckt viel drin!

Über 1500 Fans sehen den nächsten Dreier von Wacker Innsbruck gegen Münster

Sebastian Siller, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Wir sind sehr gut gestartet in die Partie. Eigentlich waren wir über neunzig Minuten sehr dominant, hatten aber nicht wirklich eine einzige Topchance. Keine Treffer in Hälfte eins, allerdings eine Serie an Gelben Karten gegen uns wegen Kritik, auch für mich und in Folge auch die Rote Karte. Wichtig aber zwei Weitschüsse meiner Mannschaft, die die Partie entscheiden. Aus etwa sechzehn Metern ist in der 61. Minute Rahman Jawadi erfolgreich. Aus etwas zwanzig Metern versucht es Rami Tekir in der 76. Minute und stellt auf 2:0. Kurz davor die Gelb/Rote Karte für einen Spieler meiner Mannschaft. Ich habe eigentlich keine einzige konkrete Möglichkeit für die Gäste gesehen!“

Coach von Längenfeld nach Sieg in Brixen: „Es hätte auch 6:6 oder 8:8 ausgehen können!“

Christoph Kuprian, Trainer SV Raika Längenfeld: „Wirklich analysieren lässt sich dieses Spiel eigentlich nicht, der treffendste Ausdruck ist eigentlich „vogelwild“! Nach fünf Minuten müssten wir eigentlich 0:2 hinten liegen, aber wir liegen nur 0:1 durch einen Treffer von Michael Grahammer in Rückstand. Dann folgen zwei Standards von uns noch in der ersten Viertelstunde. Riccardo Scheiber trifft in der zehnten Minute zum 1:1, Claudio Scheiber gelingt der 2:1 Führungstreffer. Die Chancen ausgeglichen, beide Mannschaften mit offenem Visier. Der Goalie hält zwei Distanzschüsse, wir offensiv sehr gut. Der Knackpunkt wohl das 3:1 von Nino Venier in der 34. Minute und drei Minuten später das 4:1 von Luis Gstrein. Fabian Birschner macht noch so etwas wie den Deckel drauf vor der Pause – 5:1. Aber Brixen nach wie vor auf Augenhöhe, nur auf der Anzeigetafel sieht man es nicht wirklich. Brixen kann noch auf 2:5 durch Christoph Grahammer und auf 3:5 durch Michael Grahammer in der 50. bzw. 60. Minute verkürzen. Vier Minuten nach dem 3:5 macht aber Luis Gstrein das 6:3. Das ist mal die reine Torfolge, wir einfach effektiver im Auswerten der Möglichkeiten. Es hätte aber auch 6:6 oder 8:8 ausgehen können!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.