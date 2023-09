Union Innsbruck gewinnt richtungsweisende Partie in Breitenbach – Längenfeld und Hall teilen Punkte

Details Samstag, 16. September 2023 00:55

Auftakt zur sechsten Runde der Tirol Liga. Im Kellerduell empfing der Tabellenletzte SV Breitenbach die Generali Union Innsbruck und unterlag mit 1:2. Drei extrem wichtige Punkte für die Union die sich damit vom Tabellenende absetzen kann. Die Haller Löwen kommen immer besser in Schwung. Auch beim Tabellenführer SV Längenfeld kann der SV Hall punkten. Mit dem 2:2 dürfte Längenfeld die Tabellenführung verlieren. Der SC Mils (Samstag 16.9.23 um 16 Uhr in Kirchbichl) und der FC Wacker Innsbruck (Heimspiel am 16.9.23 ab 18 Uhr gegen Brixen) können sich den Platz an der Sonne schnappen.

Doppelpack des Trainers bringt der Union drei Punkte in Breitenbach

Stefan Milenkovic, Trainer Generali Union Innsbruck: „Von uns aus war das eine sehr hektisch geführte Partie, bis wir ins Spiel gekommen sind. Nach der 1:0 Führung in der 19. Minute und nach einer sehr guten Phase unserer Mannschaft sind wir aber in ein kleines Loch gefallen. Gegen Ende der ersten Hälfte aber wieder gute Möglichkeiten auf das 2:0 – es geht aber mit einer 1:0 Führung in die Pause. Zu Beginn der zweiten Hälfte hat Breitenbach uns unter Druck gesetzt. Mit einem schönen Konter über rechts konnten wir aber in der 56. Minute mit 2:0 in Führung gehen. Nach einer Ecke in der Nachspielzeit trifft Kevin Pockenauer zum 1:2 aus der Sicht der Heimelf. Natürlich ist da noch einmal Hektik aufgekommen. Aus meiner Sicht haben wir aber das Spiel absolut verdient gewonnen. Beim Chancenverhältnis wurde ich ein 7:1 für meine Mannschaft in den neunzig Minuten sehen.“

Haller Löwen holen Punkt in Längenfeld

Christoph Kuprian, Trainer SV Raika Längenfeld: „Hall war zunächst spielbestimmend und ist in der 10. Minute nach einem langen Ball und einem 1:1 Duell mit unserem Goalie durch Pascal Burger in Führung gegangen. Dann ist uns ein Doppelschlag gelungen. Nach einem indirekten Freistoß das 1:1 durch Claudio Scheiber in der 20. Minute und im nächsten Angriff das 2:1 durch Luis Gstrein. So konnten wir mit einer 2:1 Führung in die Pause gehen. In Hälfte zwei hat dann Hall massiv auf den Ausgleich geglückt. Yigit Baydar gelingt das 2:2 in der 76. Minute. Dann waren wir wieder stärker und hatten zwei Möglichkeiten auf das 3:2. Aber wir konnten diese nicht nützen und so stand am Ende aus meiner Sicht ein dem Spielverlauf entsprechendes 2:2.“

