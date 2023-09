Klarer Erfolg von Wacker Innsbruck gegen Brixen – verrückte Partie zwischen Kirchbichl und Mils

Details Sonntag, 17. September 2023 13:47

Der FC Wacker Innsbruck hat in der sechsten Runde der Tirol Liga die Tabellenführung übernommen. Der SV Brixen wehr sich auswärts großartig, unterliegt dann aber doch deutlich mit 0:4. Wacker führt nun zwei Punkte vor Längenfeld und dem Sensationsteam „mit Ansage“ Natters, die Umhausen mit 2:1 bezwingen. Das 6:3 zwischen dem SV Kirchbichl und dem SC Mils werden die Fans noch lange in Erinnerung behalten. Ein vollkommen kurioser Spielverlauf, Kirchbichl in Hälfte eins faktisch besiegt, kommt mit einem Treffer kurz vor der Pause wieder zurück und hat dann das Momentum nach dem 5:3 auf ihrer Seite.

Wacker Innsbruck gegen Brixen in der Analyse der Trainer

Sebastian Siller, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Wir sind sehr ordentlich in das Spiel gestartet. Brixen hat teilweise mit einer Sechserkette gespielt und war nicht einfach durchzukommen. Ein Doppelschlag in der 33. und 35. Minute hat uns aber dann 2:0 in Führung gebracht. Strafstoß von Ramo Buljubasic und kurz darauf macht er das 2:0 aus dem Spiel. In Folge haben wir den Dreier sicher nach Hause gespielt, Brixen hatte eine Möglichkeit bei einem Standard. Das 3:0 in der 76. Minute durch Okan Yilmaz und das 4:0 in der 83. Minute durch Alexander Schaber.“

Andreas Hölzl, Trainer SV Brixen: „Wir haben von Anfang an die Angriffe des FCW mit sehr viel Leidenschaft und noch mehr Qualität weit von unserem Tor weggehalten! Trotz sehr eindeutiger Elfmeterentscheidung nach zehn Minuten aus Sicht des SVB entschied sich der wieder mal sehr heimlastige Schiedsrichter gegen einen Elfmeter für die Gastmannschaft. Den Innsbruckern fiel bis auf weiteres nicht mehr ein als harmlose Distanzschüsse! In der 33. Minute entschied zur Verwunderung aller 1.600 (300 Gästefans) Zuseher, der Offizielle des TFV auf einen sehr harten Elfmeter! 1:0 FC Wacker.

Ein paar Frequenzen danach verlor Brixen in der Vorwärtsbewegung den Ball und die Wackerianer konterten die Brixner im eigenen Stadion gekonnt aus und bauten die Führung zum 2:0 aus. Wir kassierten durch eine extreme Fehlerkette und leichtfertige Ballverluste noch das 3:0 und 4:0!

Aus unserer Sicht absolut ein zu hoch ausgefallenes Ergebnis, da man über neunzig Minuten nur 1 1/2 Chancen der Innsbrucker zugelassen hat. Trotz dem viel zu hoch ausgefallenen Endstands waren die über 300 mitgereisten Brixner stolz auf die aufopferungsvoll kämpfende Brixner Kampfmannschaft!“

Neun Treffer zwischen Kirchbichl und Mils!

Peter Schnellrieder, Trainer SV Kirchbichl: „Beide Mannschaften mit offenem Visier und ein höchst kurioser Spielverlauf. Mils trifft in der 21. und 36. Minute durch Mario Angerer. Viel Glück für uns, dass es nicht 3:0 zur Pause gestanden ist. Uns gelingt sogar noch das 1:2 durch Nico Jamnig kurz vor der Pause. Ganz wichtig, um am Leben zu bleiben!

Acht Minuten nach Wiederanpfiff das 2:2 durch Andreas Fuchs per Strafstoß. Drei Treffer binnen sieben Minuten ab Minute 63. Zunächst geht meine Mannschaft durch Nico Jamnig 3:2 in Führung, vier Minuten später das 4:2 durch Christoph Gschösser. Im Gegenstoß der Anschlusstreffer von Mils durch Mario Angerer, aber Thomas Wechselberger zwei Minuten später mit dem 5:3. Ich denke, das hat Mils ein wenig den Stecker gezogen. In der 83. Minute das 6:3 durch Bastian Moser. Mils war in der zweiten Hälfte nicht mehr so präsent, wir waren stärker, aber faktisch in Hälfte eins schon tot. Das Momentum war dann nach dem 5:3 auf unserer Seite!“

