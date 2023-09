Münster setzt sich mit Erfolg gegen Mayrhofen vom Tabellenende ab – Natters nach Sieg gegen Umhausen sensationell Tabellendritter!

Details Montag, 18. September 2023 01:16

Nach der sechsten Runde der Tirol Liga steht zum ersten Mal der „logische Meister“ an der Tabellenspitze. Der FC Wacker Innsbruck siegt gegen Brixen mit 4:0 und führt nun zwei Punkte vor dem Sensationsaufsteiger Längenfeld. Die „interne“ Sensation der Liga auf Platz drei. Der FC Koch Türen Natters bezwingt Aufsteiger SV Umhausen 2:1 und liegt nur einen Punkt hinter Längenfeld. Viel Boden verloren hat SVG Bründl Sports Mayrhofen mit einer 2:5 Neiderlage beim SC Münster. Drei wichtige Punkte für Münster, die damit den Puffer auf das Tabellenende markant ausbauen.

Münster dreht mit Megamentalität ein 0:1 und 1:2 gegen Mayrhofen!

Patrick Mair, Trainer SC Münster: „In die erste Halbzeit sind wir schlecht gestartet. Strafstoß für die Gäste in der dritten Minute und das 0:1 durch Manuel Einwallner. In der 19. Minute haben wir aber dann doch ein bisschen in die Partie gefunden, das wichtige 1:1 durch Peter Kostenzer. Aber fünf Minuten vor der Pause wieder Strafstoß für Mayrhofen und Manuel Einwallner trifft abermals. In Hälfte zwei hat aber meine Mannschaft eine Megamentalität gezeigt. Das 2:2 durch Alexander Reiter in der 65. Minute und kurz darauf ein Schuss von Andreas Neurauter aus zwanzig Metern ins Kreuzeck zum 3:2. In der 79. Minute ein Fehler vom Goalie der Gäste und Andreas Neurauter macht das 4:2. Mayrhofen übt nun starken Druck aus, aber wir schalten perfekt um und in der Nachspielzeit gelingt Philipp Mai das 5:2. Ich möchte aber auch unbedingt erwähnen, dass unser Goalie zwar den Strafstoß in Hälfte eins verschuldet hat, aber hat ansonsten eine Megapartie gespielt!“

Natters holt den vierten Sieg gegen Umhausen

Aleksandar Matic, Trainer FC Koch Türen Natters: „Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die auf hohe Bälle gesetzt hat und nicht so wirklich auf das Fußballspiel. Das ist für uns schwer, speziell auf unserem kleinen Platz hat das dann den Charakter von Volleyball. Meine Mannschaft hat mit viel Herz gespielt, eine bissige junge Mannschaft wie die Wölfe, wobei ja diese Tiere aktuell durchaus für Gesprächsstoff sorgen. Trotzdem nenne ich sie meine Wölfe, denn genau so treten sie auf. Der erste Treffer war ein direkt verwandelter Freistoß von Alexander Plattner in der 52. Minute. Faktisch im Gegenstoß nach einem verunglückten Rückpass das 1:1 durch Thomas Gufler. Einer der besten Spieler der Liga, wenn nicht gar der beste, er kann das! In der 74. Minute nach einer Ecke das 2:1 per Kopf durch Fabian Koch. 2:1 Erfolg, unglaublicher dritter Tabellenplatz, ich bin glücklich wie Oskar!“

