Mayrhofen überrascht in Mils – Punketeilung zwischen Hall und Oberperfuss bzw. Oberland West und Natters

Der große Sieger nach der 17. Runde der Tirol Liga ist ganz klar Wacker Innsbruck. Acht Punkte Vorsprung auf Mils, die überraschend das Heimspiel gegen SVG Bründl Sports Mayrhofen mit 2:3 verlieren. Damit Mayrhofen wieder im Aufstiegsrennen mit dabei. Die Nummer zwei Mils nun zwei Punkte vor Natters (1:1 bei Oberland West) und vier Punkte vor Mayrhofen. Die Haller Löwen und der SV Weber Beton Oberperfuss trennen sich 1:1.

Haller Löwen waren gegen Oberperfuss dem Dreier näher!

Akif Güclü, Trainer SV Hall: „Das erwartet schwere Spiel gegen Oberperfuss. In der ersten Halbzeit ausgeglichene Partie, da keine richtigen Torchancen auf beiden Seiten zu sehen waren. Wir gehen dann in Minute 42 nach Auflage von Burger auf Peter Pumsenberger mit 1:0 in die Pause. In der zweiten Halbzeit nimmt der Gegner mehr Risiko wie erwartet. Oberperfuss hat zwar mehr den Ball, aber keine konkreten Torchancen, wir stehen defensiv gut, nützen aber die Konterchancen leider nicht aus. In der 61 Minute das 1:1 nach einer Flanke vom Halbfeld, die dann mit dem Kopf durch Maximilian Werth über unseren Tormann verlängert wird. Nach dem 1:1 weiter ein offenes Spiel. Oberperfuss hat zwar mehr Ballbesitz, aber wir zwei gute Möglichkeiten. Die erste Topchance, als wir drei gegen einen anlaufen, aber leider nicht gut fertig spielen. Und dann, ein paar Minuten später, kommen wir über rechts mit Yilmaz durch, der in den Rückraum toll aufspielt, aber leider wieder nicht sauber abgeschlossen. Unterm Strich ein gerechtes Unentschieden, wobei wir aufgrund der klareren Torchancen dem Sieg meiner Meinung nach näher waren. Einsatz und die Moral waren von meinem Team da, schade dass wir uns nicht mit einem Dreier belohnen konnten!“

Oberland West und Natters teilen Punkte!

Simon Melmer, Trainer Oberland West: „In der ersten Halbzeit lief es recht ausgeglichen. Ein Eigenfehler und ein dummes Gegentor in der 15. Minute für Natters. Kämpferisch gut dabei, ein schöner Lupfer von David Hann in der 27. Minute zum 1:1. In der zweiten Halbzeit ging es hin und her. In den letzten fünfzehn Minuten gute Chancen auf das 2:1 für uns, aber im Großen und Ganzen geht das 1:1 okay.“

Aleksandar Matic, Trainer FC Koch Türen Natters: „Wir sind gut gestartet, die Führung in der 15. Minute durch Andreas Fritz aus meiner Sicht verdient. Beim Gegentor sind wir nicht gut gestanden. Wir haben dann sehr viel investiert, um doch noch einen Dreier zu holen. Unsere junge Mannschaft hat sich stark präsentiert, bin sehr zufrieden mit dem Punkt!“

Mayrhofen nach Sieg in Mils wieder im Aufstiegsrennen!

Thomas Fiegl, Trainer Bründl Sports SVG Mayrhofen: „In der ersten Hälfte waren wir klar überlegen, konnten durch Treffer von Manuel Einwallner und einem Doppelpack von Lucas Hauser mit 3:0 in die Pause gehen. Dabei wäre auch ein 5:0 möglich gewesen. In der 70. Minte gelingt Mils durch Daniel Zauner das 1:3. In der Schlussphase dann noch recht hektisch. In der Nachspielzeit kommt Mils durch Philipp Santeler noch auf 2:3 heran!“

