Heimniederlage von Münster vor Rekordkulisse gegen Wacker Innsbruck

Details Dienstag, 23. April 2024 00:54

Noch acht Runden sind in der Tirol Liga zu spielen und der Vorsprung des FC Wacker Innsbruck beträgt nach dem 3:1 in Münster acht Punkte. Falls Wacker den Erfolgsrun in der Rückrunde fortsetzt, werden wir uns wohl bald dem Scheitelpunkt nähern, an dem Wacker den Titel auch mathematisch sicher in Händen hat. Wesentlich heißer der Fight um den zweiten Aufstiegsplatz. Mils gelingt mit dem Dreier in Natters eine ganz wichtige Weichenstellung und hat Platz zwei nun mit vier Punkten Vorsprung auf Mayrhofen und fünf auf Natters abgesichert. Am letzten Aprilwochenende trifft Mayrhofen zu Hause auf Münster, Mils empfängt Kirchbichl und Natters spielt in Umhausen. Brixen darf sich auf ein Fußballfest freuen. Am Samstag, dem 27. April 2024, ist um 17 Uhr das Team des FC Wacker Innsbruck zu Gast.

Analyse des SC Münster und vom Trainer des FC Wacker Innsbruck

SC Münster: „Trotz eisiger Temperaturen kamen 1.150 Zuseher:innen auf den Sportplatz Münster - darunter natürlich viele Fans des FC Wacker Innsbruck. Münster erwischte gegen den hohen Favoriten einen guten Start und einen starken Kopfball von Christof Auer musste Lukas Tauber mit einer sehenswerten Parade retten. Auch die 2 nachfolgenden Ecken brachten gefährliche Situationen für die Heimischen. Dann übernahmen die Innsbrucker das Kommando und in der 23. Minute traf Okan Yilmaz per Kopf zum 0:1. Danach gab es weitere Schüsse von Okan Yilmaz und Hassine Refa. Aber auch Stefan Mauracher bei Münster konnte noch einen Schuss aus gefährlicher Position abgeben. Kurz vor der Pause traf dann Kurt Herndler mit einem flachen Schuss zum 1:1.

Leider begann die 2. Halbzeit nicht gut für Münster. Nach einem unnötigen Freistoß kam Romuald Lacazette völlig ungedeckt im Strafraum zum Kopfball und brachte den FC Wacker wieder in Führung. Sebastian Handle zeigte noch mit einer direkten Ecke auf, aber Lukas Tauber konnte abermals parieren. In der 63. Minute zog Okan Yilmaz alleine auf das Münsterer Tor zu. David Dreossi kam aus dem Kasten, brachte den Stürmer außerhalb des Strafraums zu Fall und sah dafür die rote Kare. Ersatzkeeper Jan Dieminger wurde für Kurt Herndler eingewechselt. Der Freistoß ging an die Querlatte und danach konnte sich Jan Dieminger gleich 2 Mal auszeichnen. Zehn Minuten später war er aber bei einem schönen Yilmaz-Schuss chancenlos: 1:3. In der Nachspielzeit blieb dann Jan Dieminger noch einmal Sieger gegen Okan Yilmaz.“

Sebastian Siller, Trainer FC Wacker Innsbruck: „In der ersten Halbzeit sind wir sehr dominant aufgetreten und konnten auch durch Okan Yilmaz in der 24. Minute in Führung gehen. Knapp vor der Pause nach einer Standardsituation das 1:1. Ansonsten haben wir keine Möglichkeiten von Münster zugelassen. Wir haben unsere Chancen nicht genützt, aber dann doch mit 3:1 sicher gewonnen. Das 2:1 kurz nach der Pause durch Romuald Lacazette und das 3:1 in der 73. Minute durch Okan Yilmaz, nachdem ein Spieler von Münster wegen Torchancenverhinderung ausgeschlossen wurde.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.