3:1-Auswärtssieg! SC Münster überrascht in Natters

Details Freitag, 10. Mai 2024 20:52

In einer Begegnung der 21. Runde der Tirol Liga feierte der SC Münster gegen den FC Koch Türen Natters einen überraschenden 3:1-Auswärtssieg. Der Tabellenzwölfte fuhr im Frühjahr den erst zweiten "Dreier" ein und nahm wichtige Punkte mit auf den Heimweg. Der Favorit aus Natters hingegen verpasste mit der dritten Heimniederlage den Anschluss ans Spitzenfeld der Tabelle.

Außenseiter mit früher Führung

Der Spielanpfiff verzögerte sich leicht, doch die Wartezeit lohnte sich für die Fans. Schon in der 12. Minute brachte Peter Kostenzer den Außenseiter per Kopfball nach einer scharfen Hereingabe in Führung. Die Gäste zeigten sich früh im Spiel und setzten den Natters unter Druck, was durch gefährliche Situationen im Strafraum der Heimmannschaft und einen Lattenschuss unterstrichen wurde.

Der Tabellenvierte hatte ebenfalls seine Momente, wie etwa in der 11. Minute, als Aaron Rettenbacher knapp das Ziel verfehlte. Der FC kämpfte um den Ausgleich, doch die Defensive von Münster stand sicher und ließ wenig zu. In der 28. Minute, gab es mehrere Schussversuche von Münster, die jedoch von FC-Keeper Sebastian Pointner pariert wurden. Somit ging es mit 0:1 in die Pause.

Natters kämpft, Münster entscheidet

Die zweite Halbzeit begann ähnlich dynamisch wie die erste endete. Münster verdoppelte die Führung in der 48. Minute durch Alexander Reiter, der nach einer Ecke per Kopf traf. Doch die Hausherren gaben sich nicht geschlagen und erzielten in der 73. Minute durch Hadis Limani den Anschlusstreffer, als dieser gekonnt ins lange Eck traf.

Das Spiel blieb bis in die Schlussphase offen, beide Teams hatten Chancen. In der 77. Minute hatten die Gäste erneut die Möglichkeit, den alten Abstand wiederherzustellen, scheiterten aber an Goalie Pointner. Doch in der 79. Minute war es der ebenerst eingewechselte Mario Pockstaller, der kurz nach seiner Einwechslung per Kopf das entscheidende 3:1 für Münster markierte.

Die letzten Minuten des Spiels zeigten einen verzweifelten FC Natters, der versuchte, den Rückstand zu egalisieren, und einen SC Münster, der seine Führung geschickt verteidigte. Da ein gefährlicher Schuss von Peter Kostenzer in der 90. Minute das Ziel knapp verfehlte, blieb es beim 1:3 Endstand.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Weinbeisser erstellt.

Details

