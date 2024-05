4:1! SC Mils 05 lässt gegen Nachzügler nichts anbrennen

Details Sonntag, 12. Mai 2024 21:12

Im Rahmen der 21. Runde der Tirol Liga trafen in der Begegnung zwischen dem SC Mils 05 und dem SV Breitenbach der Zweitplatzierte und das Schlusslicht der Tabelle aufeinander. Die Hausherren wurden am Sonntagnachmittag ihrer Favoritenrolle mit einem klaren 4:1-Erfolg gerecht und feierten im zehnten Heimspiel den achten Sieg. Der Nachzügler hingegen musste in der Fremde den Platz zum bereits neunten Mal als Verlierer verlassen.

Favorit mit Blitzstart

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Teams von Beginn an offensiv zu Werke gingen. Bereits in der 6. Minute konnte Valentin Spörk nach einem Assist von Martin Angerer den ersten Treffer für Mils erzielen. Die Hausherren setzten ihren Gegner mit konsequentem Pressing unter Druck und ließen dem Schlusslicht kaum Raum zur Entfaltung. Dies zahlte sich aus, als Angerer in der 42. Minute nach einer feinen Einzelleistung den Ball zum 2:0 im Netz unterbrachte. Der SC Mils ging mit einem komfortablen Vorsprung in die Halbzeitpause.

Auckenthaler trifft zur Vorentscheidung

Nach der Pause machte der Tabellenzweite dort weiter, wo er aufgehört hatte. In der 48. Minute erhöhte Tobias Auckenthaler auf 3:0, nachdem er sich geschickt freigespielt hatte und den Ball gekonnt im Tor versenkte. Breitenbach fand kurzzeitig zurück ins Spiel, als Marcel Rappold in der 50. Minute mit einem Distanzschuss den Anschlusstreffer zum 3:1 erzielte. In der 89. Minute sorgte der ebenerst eingewechselte Sandro Pilaj mit einem spektakulären Flugkopfball für den Endstand von 4:1. Das Tor entstand nach einer mustergültigen Flanke von Johannes Pregenzer, die Pilaj perfekt verwertete.

Die letzte Phase des Spiels wurde von Mils kontrolliert, und trotz vier Minuten Nachspielzeit konnten die Gäste keine Gefahr ausstrahlen. Mit dem Schlusspfiff bestätigte Schiedsrichter Zengin den überzeugenden 4:1-Sieg des SC Mils 05.

Tirol Liga: Mils : Breitenbach - 4:1 (2:0)

89 Sandro Pilaj 4:1

50 Marcel Rappold 3:1

48 Tobias Auckenthaler 3:0

42 Martin Angerer 2:0

6 Valentin Spörk 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Luggi K. erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.