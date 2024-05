Längenfeld meldet sich mit Sieg in Prutz zurück!

Details Montag, 13. Mai 2024 20:13

Im Herbst 2023 noch extrem stark, in den letzten sieben Spielen sechs Niederlagen! In der 21. Runde der Tirol Liga konnte der SV Längenfeld aber wieder voll anschreiben. 5:2 Erfolg bei Oberland West und Tabellenplatz sieben. Das Spiel von Mayrhofen gegen Kirchbichl steht noch aus und ist für 21. Mai 2024 neu angesetzt worden. Mayrhofen und Mils im Duell um den zweiten Aufstiegsplatz, der FC Wacker Innsbruck lässt ganz oben nichts mehr anbrennen und gewinnt das Derby bei Union Innsbruck vor 1200 Zuschauern und Fans mit 4:1.

Zwei Doppelschläge in Hälfte zwei entscheiden Partie für Längenfeld

Christoph Kuprian, Trainer SV Längenfeld: „Ganz bitter – nach wenigen Minuten musste ich verletzungsbedingt den ersten Wechsel durchführen. Matteo Pult kam für den am Knie verletzten Marcel Holzknecht. In der 14. Minute konnten wir per Strafstoß durch Riccardo Scheiber mit 1:0 in Führung gehen. Diese Führung konnten wir fast bis zum Pausenpfiff halten. Das 1:1 in der 45. Minute durch Manuel Ben Salah war aber nicht ganz unverdient. Beim Stand von 1:1 hätte das Spiel in der zweiten Hälfte zugunsten der Heimelf kippen können. Wir hatten aber auch die Möglichkeit zur Führung. Vorentscheidend ganz sicher unser Doppelschlag in der 63. und 69. Minute durch Luis Gstrein und Andreas Gritsch zur 3:1 Führung. Wir konnten zehn Minuten später mit einem weiteren Doppelpack durch Nino Venier und Fabio Riml auf 5:1 erhöhen. Der Heimelf ist dann noch das 2:5 durch Julian Lobenwein in numerischer Unterzahl gelungen. In Summe haben wir dann aus meiner Sicht doch verdient gewonnen!“

Alles klar, ganz oben?

Nach der 21. Runde und dem 4:1 bei der Union Innsbruck dürfte dem FC Wacker Innsbruck der Titel nicht mehr zu nehmen sein. Mit dieser Prognose musste man sich aber noch nie weit aus dem Fenster lehnen. Mils hat mit dem 4:1 gegen Breitenbach Platz zwei, der den Aufstieg bedeuten würde, gefestigt. Mils dürfte also eine neuerliche Schwächephase wie schon im Vorjahr keinen Strich mehr durch die Rechnung machen. Durchaus bedrohlich ist allerdings die Aufwärtsentwicklung von Mayrhofen. Das Spiel gegen Kirchbichl musste auf den 21. Mai, Ankick 20 Uhr verschoben werden. Falls Mayrhofen gewinnt, beträgt der Rückstand auf Mils lediglich zwei Punkte! Natters spielt eine starke Saison, aber mit dem 1:3 gegen Münster wird man um den Aufstieg wohl nicht mehr mitmischen können. Der Sensationsaufsteiger Längenfeld, der im Herbst noch ganz oben mithalten konnte, hat mit einem 5:2 bei Oberland West den Sinkflug (sechs Niederlagen in sieben Spielen) gestoppt.

