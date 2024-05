SV Oberperfuss entführt drei Punkte aus Natters

Details Mittwoch, 29. Mai 2024 22:17

In einer Begegnung der 23. Runde der Tirol Liga musste sich der FC Koch Türen Natters knapp dem SV Oberperfuss mit 1:2 geschlagen geben. Nach einer frühen Führung durch die Gäste tat sich Natters schwer, ins Spiel zu finden. Trotz einer starken Schlussphase gelang es den Hausherren nicht, die Partie zu drehen. Oberperfuss nutzte seine Chancen effizient und sicherte sich den Sieg.

Gäste mit Start nach Maß

Das Spiel begann mit einer engagierten Leistung beider Mannschaften. Bereits in der 12. Minute kam es zum ersten Höhepunkt: Ein Ball von links in den Strafraum wurde vom Natterer Torhüter, Maximilian Hangl, zwar geklärt, jedoch fälscht ihn Aaron Rettenbacher unglücklich ins eigene Tor ab.

In den folgenden Minuten versuchte Natters, sich vom frühen Rückstand zu erholen. In der 17. Minute konnte Gästegoalie Sandro Abfalterer einen Freistoß parieren. Oberperfuss blieb weiterhin gefährlich und setzte die Hausherren unter Druck. Schüsse aus der Distanz und Angriffe der Gäste wurden entweder von der Natterer Abwehr oder vom Torhüter abgewehrt.

Der erste Durchgang endete ohne weitere Tore, obwohl Natters einige vielversprechende Angriffe startete. Oberperfuss konnte die meisten Chancen der Hausherren vereiteln und ging mit einer knappen 0:1-Führung in die Halbzeitpause.

Anschlusstreffer der Hausherren fällt zu spät

Zu Beginn der zweiten Halbzeit unternahm Natters sofort Anstrengungen, das Spiel zu dominieren. Mehrere Angriffe wurden jedoch von der robusten Gäste-Abwehr abgewehrt. In der 51. Minute vergab Oberperfuss eine Chance, als ein Schuss von rechts am Tor vorbeiging.

In der 67. Minute erhöhte der SV Oberperfuss die Führung auf 0:2. Marius Martha fasste sich ein Herz und traf genau ins Eck. Kurz danach führte der Natters-Trainer Aleksandar Matic mehrere Wechsel durch, um frischen Wind ins Spiel zu bringen. Alexander Plattner kam in der 69. Minute für Florian Schweighofer, Tobias Muigg wurde durch Gabriel Cede ersetzt und Paul Stenico machte Platz für Andreas Fritz. Auch Oberperfuss nahm in der 74. Minute Änderungen vor, indem Nicolas Jäkel durch Christoph Plöchl und Marius Martha durch Lukas Kirchmair ersetzt wurden.

Natters gab nicht auf und kämpfte weiter. In der 86. Minute gelang Plattner der Anschlusstreffer zum 1:2. Dieser Treffer setzte die Gäste unter Druck, doch Oberperfuss verteidigte die knappe Führung bis zum Schlusspfiff. Trotz einer dreiminütigen Nachspielzeit konnte Natters den Ausgleich nicht mehr erzielen.

Tirol Liga: FC Natters : Oberperfuss - 1:2 (0:1)

Tirol Liga: FC Natters : Oberperfuss - 1:2 (0:1)

86 Alexander Plattner 1:2

67 Marius Martha 0:2

13 Eigentor durch Aaron Rettenbacher 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Luggi K. erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.