Wacker Innsbruck krönt sich in Top-Spiel zum Meister

In einem packenden Duell der Tirol Liga setzte sich der FC Wacker Innsbruck mit 4:2 beim SC Mils 05 durch und sicherte sich mit dem 19. Saisonsieg den Meistertitel. Trotz strömenden Regens bekamen rund 1200 Besucher ein ungemein intensives und überaus spannendes Top-Spiel zu sehen.

Mils mit früher Führung

Das Spiel wurde umgehend mit einem Angriff des Tabellenführers eröffnet, der jedoch im Abseits endete. Nur wenige Minuten später setzte Mils ein erstes Zeichen. In der 7. Minute nutzte Philipp Santeler einen Abpraller im Strafraum und brachte die Hausherren in Führung. Das Tor resultierte aus einem Angriff über die rechte Seite, den Wacker-Torwart Lukas Tauber zunächst abwehren konnte, bevor Santeler den Ball im Netz versenkte.

Innsbruck ließ sich davon nicht beeindrucken und setzte seinerseits schnelle Angriffe. Ein strittiger Elfmeter in der 37. Minute führte schließlich zum Ausgleich. Okan Yilmaz trat an und verwandelte sicher zum 1:1. Vorangegangen war ein Foulspiel im Strafraum, das von Schiedsrichter Staudinger sofort geahndet wurde. Der Halbzeitstand blieb somit ausgeglichen, was die Spannung für die zweite Hälfte hochhielt.

Gäste drehen Spiel und krönen sich zum Meister

Die zweite Halbzeit begann mit einem energischen Druck der Gäste. In der 49. Minute verfehlte ein Schuss nur knapp das Tor, und wenig später landete der Ball im Außennetz. Die Bemühungen wurden schließlich in der 69. Minute belohnt. Der ebenerst eingewechselte Alexander Schaber erzielte den Führungstreffer für den FC Wacker nach einem präzisen Zuspiel von Adrian Lechl.

Mils versuchte, den Rückstand wettzumachen, doch es gelang den Heimischen nicht, die kompakte Innsbrucker Abwehr zu knacken. Stattdessen erhöhte der Ligaprimus in der 81. Minute auf 3:1, erneut durch Schaber, der seine starke Leistung mit einem zweiten Treffer krönte.

Den Milsern gelang es jedoch, in der 87. Minute durch Valentin Knapp noch einmal auf 2:3 heranzukommen. Knapp traf nach einem schnellen Angriff. Die Hoffnung der Hausherren wurde jedoch schnell zunichte gemacht, als Josip Steko in der 88. Minute ins Schwarze traf und den Endstand von 2:4 besiegelte. Der FC Wacker Innsbruck feierte bereits vor dem Schlusspfiff lautstark den eroberten Meistertitel.

Tirol Liga: Mils : W. Innsbruck - 2:4 (1:1)

88 Josip Steko 2:4

87 Valentin Knapp 2:3

81 Alexander Schaber 1:3

69 Alexander Schaber 1:2

37 Okan Yilmaz 1:1

7 Philipp Santeler 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Luggi K. mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.

