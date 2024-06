SV Hall fertigt Nachzügler ab

Am 24. Spieltag der Tirol Liga stand die Begegnung zwischen dem SV Hall und der SPG Oberland West auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Siebenten und dem Vorletzten der Tabelle waren die Rollen klar verteilt. Die Haller wurden Sonntagmittag ihrer Favoritenrolle mit einem souveränen 4:0-Erfolg gerecht und feierten im vorletzten Heimspiel den siebenten Sieg.

Baydar bringt Favoriten in Front

Die Gäste versuchten zunächst, durch einen Angriff in der 5. Minute Druck aufzubauen, doch der lange Ball von halbrechts konnte von David Hann nicht rechtzeitig erreicht werden, und der Haller Schlussmann David Stöckl nahm das Spielgerät sicher auf.

In der 10. Minute scheiterte Oberland West erneut, als ein Pass auf Peter Tschallner in den Strafraum wegen Abseitsstellung zurückgepfiffen wurde. Der SV Hall kam dann in der 14. Minute zu einer ersten guten Gelegenheit: Alireza Karimi flankte von der rechten Seite zu Yoni Ngamiteni, dessen Schuss jedoch von Gästegoalie Felix Kneringer gehalten wurde.

Das erste Tor des Spiels fiel schließlich in der 23. Minute. Yigit Baydar nutzte seine Chance und traf zum 1:0 für die Gastgeber. Nur eine Minute später, beinahe der Ausgleich, doch Hann konnte den Ball nicht mit entsprechendem Druck aufs Tor bringen, und die Haller Defensive klärte die Situation. Weitere Chancen der Gäste blieben in der ersten Halbzeit ohne zählbaren Erfolg, so dass es mit einer 1:0-Führung für den SV in die Pause ging.

Dominante Hausherren

In der 51. Minute versuchte der Nachzügler durch einen flachen Schuss von rechts, den Ausgleich zu erzielen, doch SV-Torhüter Stöckl zeigte sich unbeeindruckt. Die Haller erhöhten den Druck und belohnten sich in der 62. Minute mit dem zweiten Treffer. Nach einer starken Aktion von Benjamin Kraft, der Keeper Kneringer umkurvte und den Ball ins Zentrum legte, musste Baydar das Leder nur noch ins leere Tor schieben und erhöhte auf 2:0.

Die Heimmannschaft dominierte weiterhin und ließ Oberland West kaum Raum für Entfaltung. In der 79. Minute startete der SV einen Angriff durch die Mitte, doch der Abschluss konnte von Goalie Kneringer pariert werden. Nur wenige Minuten später verpasste Kemal Yilmaz eine weitere Gelegenheit, als er alleine auf das Tor zulief, jedoch vom Oberländer Torhüter gestoppt wurde.

Doch die Mannschaft von Trainer Akif Güclü ließ nicht locker und wurde in der 87. Minute erneut belohnt. Ngamiteni traf nach einem Assist von Yilmaz zum 3:0. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit setzte Yilmaz noch einen drauf und erzielte mit einem präzisen Schuss von der Strafraumgrenze das 4:0. Nach einer kurzen Nachspielzeit von zwei Minuten beendete Schiedsrichter Özüyer die Partie und der SV Hall feierte einen ebenso souveränen wie verdienten 4:0-Heimsieg.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Luggi K. (33219 Bonuspunkte)

Tirol Liga: SV Hall : Oberland West - 4:0 (1:0)

89 Kemal Yilmaz 4:0

87 Yoni Mpayi Ngamiteni 3:0

62 Yigit Baydar 2:0

23 Yigit Baydar 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Luggi K. mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.