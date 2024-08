Punkteteilung in Umhausen

In einem interessanten Match zum Saisonauftakt der Tirol Liga trennten sich der SV Umhausen und der FC Koch Türen Natters mit einem 1:1-Unentschieden. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten konnte keine der beiden Mannschaften die Oberhand gewinnen, und so endete das Spiel gerecht mit einem Punkt für beide Teams. Clemens Leiter war der Held für die Hausherren, während Tobias Muigg für die Gäste traf.

Muigg bringt Gäste in Front

Das Spiel begann munter, und beide Mannschaften versuchten früh, das Spielgeschehen an sich zu reißen. Schon in der 3. Minute verzeichnete Alexander Plattner einen ersten Abschluss für die Gäste, den der SVU-Torhüter jedoch sicher abfing. Auch die Hausherren blieben nicht untätig und versuchten in der 5. Minute mit einem Schuss aus 20 Metern, der allerdings deutlich über das Tor ging, ihr Glück.

Die ersten 30 Minuten waren geprägt von intensiven Zweikämpfen und einigen Halbchancen. Besonders auffällig waren die zahlreichen Ecken, die jedoch keine unmittelbare Torgefahr heraufbeschworen. Ein Schuss von Niklas Leiter nach einer Ecke wurde von Gabriel Cede geblockt. Auf der anderen Seite des Spielfelds konnte Natters mit einer Ecke nicht für Gefahr sorgen, da der Umhausener Torhüter sicher zupackte.

Die beste Gelegenheit der ersten Halbzeit hatte schließlich der FC Natters in der 39. Minute, als Florian Schweighofer nach einem Laufpass nur knapp am herauseilenden Torhüter scheiterte. Fünf Minuten später war es dann soweit: Ein langer Ball erreichte Tobias Muigg, der allein auf das Tor zulief und eiskalt zum 0:1 für die Gäste abschloss.

Leiter gleicht aus

Mit einem Rückstand von 0:1 ging der SV Umhausen in die zweite Halbzeit, und man merkte sofort, dass die Gastgeber entschlossen waren, das Blatt zu wenden. Die ersten Chancen blieben jedoch ohne Erfolg, wie etwa ein Schuss in der 53. Minute, der weit über das Tor ging.

In der 56. Minute versuchten es die Gastgeber erneut, diesmal nach einer Ecke von links. Der anschließende Schuss ging jedoch ins Aus. Natters antwortete darauf mit einem Angriff in der 59. Minute, als Florian Schweighofer eine gute Flanke erhielt, den Ball jedoch nicht richtig treffen konnte.

In der 63. Minute brandete am Sportplatz Jubel auf: Clemens Leiter konnte eine Unachtsamkeit der Natterer Abwehr ausnutzen und den Ball zum 1:1-Ausgleich im Tor unterbringen. Dies setzte neue Energien frei, und Umhausen drängte auf das Führungstor.

In der Folgezeit entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch. Umhausen verzeichnete in der 73. Minute eine weitere Chance, als Leiter nach einem starken Dribbling den Ball etwas zu weit vorlegte und die Gäste klären konnten. Natters blieb ebenfalls gefährlich, wie in der 83. Minute, als zwei Schüsse auf das Tor abgegeben wurden, die jedoch beide nicht den Weg ins Netz fanden.

In den letzten Minuten des Spiels hatte der SVU nochmals eine gute Gelegenheit durch einen flach geschossenen Freistoß in der 89. Minute, den der Natterer Torhüter jedoch sicher hielt. Schließlich ertönte der Schlusspfiff nach 91 Minuten und das Spiel endete mit einem gerechten 1:1-Unentschieden.

Aleksandar Matic, Trainer FC Koch Türen Natters: „Mit einem Unentschieden können wir zufrieden sein. Es macht mich besonders glücklich, dass unser verjüngtes Team mit einem Punkt in die neue Meisterschaft startet. Josef Fritz (2005 geboren) und Felix Baumann (2004 geboren) sind unser neues Innenverteidigerpaar und beide haben sich gegen Umhausen sehr gut präsentiert!“

Tirol Liga: Umhausen : FC Natters - 1:1 (0:1)

63 Clemens Leiter 1:1

44 Tobias Muigg 0:1

