SV Breitenbach schrammt durch Last-Minute-Eigentor an Sieg vorbei

In einem packenden Spiel der Tirol Liga trafen der SV Breitenbach und der SV Hall aufeinander. Das Duell endete mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden, wobei beide Mannschaften in den Schlussminuten für aufregende Momente sorgten. Während die erste Hälfte eher ruhig verlief, drehte die Partie in der zweiten Halbzeit richtig auf und bot den Zuschauern im Badlstadion jede Menge Dramatik.

Tomic bringt Gäste in Front

Die Begegnung begann verhalten, und beide Teams tasteten sich zunächst ab. In den ersten 28 Minuten gab es wenig Nennenswertes, abgesehen von einem Stangenschuss und einem Abseitstor. Der SV Hall zeigte sich spielerisch leicht überlegen, doch auch Breitenbach verteidigte solide und vermied größere Fehler.

In der 45. Minute fiel dann überraschend das erste Tor der Partie. Ein kurioser Treffer brachte die Gäste in Führung. Filip Tomic nutzte einen Fehlpass der Breitenbacher Abwehr und schoss aus rund 30 Metern ins linke untere Eck. Damit ging der SV Hall mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause, obwohl das Spiel bis dahin relativ ausgeglichen verlaufen war.

Dramatische Schlussphase

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen beide Mannschaften unverändert aus der Kabine. Die Partie blieb jedoch zunächst ereignislos, und es dauerte bis zur 76. Minute, ehe wieder etwas Zählbares passierte. Der SV Breitenbach erzielte den Ausgleich zum 1:1. Yusuf Özüyer zeigte Willenskraft und spielte einen Doppelpass mit Marco Frisch, bevor er den Ball mustergültig auf Fabio Ungericht ablegte, der eiskalt ins lange Eck abschloss.

Nur wenige Minuten später erlitt Neo-Stürmer Frisch einen Schockmoment. Ohne Fremdeinwirkung blieb die 19-jährige Neuerwerrbung aus Söll im Rasen hängen und verletzte sich am Knie. Die Schreie ließen Schlimmeres vermuten, und er musste vom Platz getragen werden. Die SVB-Familie hofft das Beste für ihren Spieler.

Doch der SV Breitenbach ließ sich davon nicht entmutigen und ging in der 89. Minute in Führung. Marcel Rappold, der im Sommer vom Angreifer zum Verteidiger umgeschult worden war, holte sich den Ball und spielte gemeinsam mit Özüyer in Richtung Ungericht. Dieser erzielte seinen zweiten Treffer des Tages und brachte die Heimmannschaft mit 2:1 in Front.

Als sich die Breitenbacher Fans schon über den Sieg freuten, schlug der SV Hall in der 90. Minute erneut zu. Nach einer Aktion von Edis Sakic bugsierte der eingewechselte Tobias Messner den Ball unglücklich ins eigene Tor. Das Spiel endete schließlich mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Teams hatten sich den Punkt verdient, und die Zuschauer im Badlstadion erlebten ein spannendes Finale.

