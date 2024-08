Aufsteiger Absam mit Traumstart gegen Längenfeld

Details Sonntag, 11. August 2024 14:23

Bereits in der ersten Runde der Tirol Liga 2024/25 haben die beiden Aufsteiger die Konkurrenz geschockt. Der FC Stubai gewinnt bei der Union Innsbruck mit 4:0 und der SV Absam setzt sich gegen den SV Längenfeld mit 5:1 durch. Natürlich können beide Mannschaften die Erfolge richtig einordnen, aber man wird wohl auch im Laufe der Meisterschaft weitere starke Auftritte der beiden Teams sehen. Interessanterweise konnten nur die beiden Aufsteiger volle Erfolge feiern, das Spiel Münster gegen Brixen wurde aufgrund eines Todesfalls beim SC Münster abgesagt.

Überglücklich über diesen Startsieg, wissen ihn aber richtig einzuordnen!

Helmut Zangerl, Obmann SV Absam: „Es war ein toller Start für uns in die Tiroler Liga. In der Startelf der neu formierten jungen Mannschaft von Coach Andi Schrott standen mit Philipp Prudlo und Robert Demeter zwei externe Neuzugänge und mit Matteo Probst der Torschützenkönig unserer Zweiten, den wir im Sommer wieder hochgeholt haben. Vor etwa 300 Zuschauern gingen wir relativ rasch in Führung. Lukas Meyer verwandelte einen an ihm selbst verschuldeten Foulelfmeter. Nach etwas mehr als einer halben Stunde dann ein Doppelschlag durch Neuzugang Philipp Prudlo nach einer Ecke und wiederum Lukas Meyer. Auch die Längenfelder hatten ihre Momente und die ein oder andere gute Torchance, aber schließlich ging es mit 3:0 in die Pause.

Foto: Lena Kerber

In der zweiten Halbzeit traf dann auch der zweite Stürmer Matteo Probst nach uneigennütziger Vorarbeit von Lukas Meyer, bevor der schönste Spielzug des heutigen Nachmittags durch Gabriel Bicanic zum zwischenzeitlichen 5:0 abgeschlossen wurde. Danach forderte der hohe betriebene Aufwand bei extremer Hitze seinen Tribut, Längenfeld steckte überhaupt nicht auf, kam noch öfter gefährlich vor unser Tor und wurde schließlich zumindest noch mit dem Anschlusstreffer zum 5:1 belohnt. Wir sind überglücklich über diesen Startsieg, wissen ihn aber richtig einzuordnen. Jetzt warten zusammen mit dem Tirol Cup drei schwierige Auswärtsspiele auf uns, bevor es erst Ende August wieder mit einem Heimspiel gegen die Union am Sportplatz Absam weitergeht.“

