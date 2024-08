Oberland West holt in Mayrhofen einen Punkt!

Details Montag, 12. August 2024 13:14

Achtungserfolg für die SPG Oberland West zum Auftakt der Tirol Liga. Gegen eine der stärksten Mannschaften der Saison 2023/24, SVG Mayrhofen, konnte man zum Auftakt der Meisterschaft 2024/25 ein 1:1 erreichen. In der ersten Runde gab es zwei weitere Remis. Ein 2:2 zwischen Breitenbach und Hall und ein 3:3 zwischen Kirchbichl und Oberperfuss. Ganz oben in der Tabelle stehen die beiden Aufsteiger Absam und Stubai!

Frühe Führung für SVG Mayrhofen

Die Partie begann aufregend für die Hausherren von SVG Mayrhofen. Bereits in der 5. Spielminute gelang Manuel Einwallner der Führungstreffer zum 1:0. Ein schöner Spielzug über mehrere Stationen führte zu einer Flanke in den Strafraum, die Einwallner gekonnt verwertete. Dieser frühe Treffer setzte die Gäste aus Oberland West sofort unter Druck und zwang sie, offensiver zu agieren.

Oberland West ließ sich jedoch nicht entmutigen und versuchte, schnell zu antworten. Die Mannschaft, angeführt von Kapitän Oran Yilmaz, zeigte sich kämpferisch und suchte immer wieder den Weg nach vorne. Vor allem Benjamin Schranz und Julian Larcher sorgten mit ihren Aktionen für Gefahr vor dem Tor von SVG Mayrhofen.

Das Heimteam, das von Trainer Anton Jozic gut eingestellt war, verteidigte jedoch geschickt und setzte immer wieder auf schnelle Konter. Besonders Christian Pendl, der Kapitän von SVG Mayrhofen, dirigierte seine Mannschaft souverän und sorgte für Stabilität im Mittelfeld. Dennoch schafften es die Gastgeber nicht, ihre Führung weiter auszubauen.

Ausgleich kurz vor der Pause

In der 44. Minute gelang SPG Oberland West dann der verdiente Ausgleich. Benjamin Schranz erzielte das 1:1 nach einer sehenswerten Kombination im Strafraum von SVG Mayrhofen. Ein kluger Pass von Jannick Wucherer in die Schnittstelle der Abwehr erreichte Schranz, der den Ball eiskalt im Netz unterbrachte. Der Ausgleich kurz vor der Pause war ein wichtiger Treffer für die Gäste und brachte ihnen neuen Schwung für die zweite Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem beide Teams um jeden Zentimeter kämpften. Oberland West drängte auf den Führungstreffer, während Mayrhofen auf Konter lauerte. Die Abwehrreihen beider Teams standen jedoch gut, und es gab kaum klare Torchancen. Torhüter Florian Schroll auf Seiten von SVG Mayrhofen und Felix Kneringer bei Oberland West zeigten einige gute Paraden und hielten ihre Teams im Spiel.

Die Zuschauer bekamen ein spannendes und hart umkämpftes Spiel zu sehen, bei dem beide Mannschaften alles gaben. Trotz einiger vielversprechender Angriffe auf beiden Seiten wollte jedoch kein weiteres Tor mehr fallen. Die Defensivabteilungen beider Teams arbeiteten diszipliniert und ließen kaum Räume für gefährliche Abschlüsse.

In der Schlussphase versuchte SVG Mayrhofen noch einmal alles, um den Siegtreffer zu erzielen. Trainer Anton Jozic brachte frische Kräfte ins Spiel, doch auch die Einwechslungen konnten den entscheidenden Treffer nicht mehr herbeiführen. SPG Oberland West verteidigte geschickt und ließ keinen weiteren Gegentreffer zu.

So endete das Spiel schließlich mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine starke Leistung und dürfen mit dem Punktgewinn zufrieden sein. Das Auftaktspiel der Tirol Liga bot den Zuschauern eine packende Partie und macht Lust auf mehr spannende Begegnungen in dieser Saison.

Anton Jozic, Trainer SVG Mayrhofen: „Wir konnten bereits in der fünften Minute in Führung gehen, hatten dann das Spiel zwanzig Minuten unter Kontrolle, allerdings keine weitere konkrete Möglichkeit. Knapp vor der Pause der nicht unverdiente Ausgleichstreffer der Gäste. In Hälfte zwei eine ausgeglichene Partie, Pech für uns mit zwei Stangenschüssen, aber die Gäste mit guten Kontermöglichkeiten. In Summe aus meiner Sicht ein gerechtes Remis!“

Tirol Liga: Mayrhofen : Oberland West - 1:1 (1:1)

44 Benjamin Schranz 1:1

5 Manuel Einwallner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.