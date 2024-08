Mitreißendes Spitzenspiel zwischen Kirchbichl und Oberperfuss

Details Montag, 12. August 2024 16:58

Der SV Kirchbichl gilt in der am zweiten Augustwochenende gestarteten Meisterschaft der Tirol Liga als Mitfavorit, aber auch der SV Weber Beton Oberperfuss wird ganz oben in der Tabelle erwartet. Beide Mannschaften haben dies im direkten Duell in der ersten Runde bestätigt. Das 3:3 hat alles geboten, was man von einem Spitzenspiel erwarten darf!

Dramatischer Spielverlauf und sehenswerte Tore!

Franz Hechl, SV Kirchbichl: „Packendes Remis zum Auftakt in die neue Saison! Das Spitzenspiel der ersten Runde hält trotz brütender Hitze sein Versprechen auf tollen Amateurfußball.

Wir beginnen stark und gehen nach einem sehenswerten Spielzug früh in Führung. Danach geben wir aber etwas das Heft aus der Hand und die starken Gäste aus Oberperfuss kommen immer besser ins Spiel. Leider bringen wir die knappe Führung nicht in die Pause. Die Gäste erzielen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den verdienten Ausgleich.

Damit nicht genug fangen wir uns kurz nach dem Wechsel den nächsten Gegentreffer ein. Wir schlagen aber zurück – und wie! Innerhalb von sechs Minuten drehen wir die Partie mit zwei sehenswerten Treffern wieder zu unseren Gunsten. Danach vergeben wir drei Sitzer auf die Entscheidung - darunter ein Lattentreffer von Hechenbichler. Und wieder bringen wir die Führung nicht ins Ziel. Oberperfuss kommt in der 93. Minute zum glücklichen, aber unter dem Strich nicht ganz unverdienten Ausgleich.

Ein tolles Fußballspiel mit vielen spektakulären Toren – ein würdiger Auftakt in die neue Saison!“

