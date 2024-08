SV Kirchbichl siegt hauchdünn in Natters

In einem engen Spiel der Tirol Liga setzte sich der SV Kirchbichl mit 1:0 gegen beim FC Koch Türen Natters durch. Das Spiel war geprägt von zahlreichen Torchancen und einem hohen Einsatz beider Mannschaften. Am Ende reichte ein einziger Treffer von Thomas Auer in der ersten Halbzeit, um den Gästen den Sieg zu sichern. Natters zeigte eine kämpferische Leistung, konnte jedoch trotz einiger guter Möglichkeiten den Ausgleich nicht erzielen.

Chancenreiche erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem Angriff von FC Natters, der jedoch von der Abwehr von SV Kirchbichl geklärt werden konnte. Die Gäste zeigten früh ihre Ambitionen und kamen in der 16. Minute durch einen Kopfball nach einer Ecke zu ihrer ersten guten Gelegenheit, die knapp über die Querlatte ging. Weitere Angriffe von Kirchbichl folgten, aber die Natterer Abwehr und ihr Schlussmann Leon Trenkwalder hielten zunächst stand.

In der 25. Minute verzeichnete Kirchbichl einen weiteren Schuss, der jedoch über das Tor ging. Nur wenige Minuten später konnte Trenkwalder einen gefährlichen Freistoß von der linken Seite klären. Doch in der 35. Minute war es schließlich so weit: Thomas Auer traf für Kirchbichl zur 1:0-Führung. Natters versuchte schnell zu antworten, doch ihre Bemühungen wurden in der 36. Minute im Strafraum geklärt, und der Nachschuss ging über das Tor. Kurz vor der Halbzeit konnte Kirchbichl einen weiteren Angriff von Natters zur Ecke klären, und es ging mit dem Stand von 0:1 in die Pause.

Gäste bringen hauchdünne Führung ins Ziel

Die zweite Halbzeit begann mit hohem Tempo. In der 54. Minute konnte Natters einen Einwurf von Kirchbichl in den Strafraum klären. Kurz darauf verzeichnete Kirchbichl einen Schuss aus der Distanz, den der Natterer Goalie sicher fing. Die Gäste hatten weiterhin gute Chancen, so auch in der 61. Minute, als ein Schuss von links an die Querlatte ging. Christoph Hechenbichler setzte in der 68. Minute einen weiteren Schuss über das Tor.

FC Natters hatte ebenfalls Möglichkeiten zum Ausgleich. In der 79. Minute kam eine Flanke in den Strafraum, doch der Schuss wurde aus kurzer Distanz vom Kirchbichler Torwart abgewehrt. Fünf Minuten vor dem Ende setzte Kirchbichl einen schnellen Konter, doch der Schuss im Strafraum ging am Tor vorbei.

In der 90. Minute bot sich den Hausherren eine letzte Chance zum Ausgleich. Ein Freistoß in den Strafraum führte zu einem Schuss von Fabian Koch, der jedoch nur die Stange traf und ins Aus ging. Auch der Torwart von Natters war bei dieser Aktion mit im Strafraum, doch das Glück war nicht auf ihrer Seite. Die sechsminütige Nachspielzeit brachte keine weiteren Tore, und das Spiel endete mit 0:1 für den SV Kirchbichl.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Luggi K. (35049 Bonuspunkte)

Tirol Liga: FC Natters : Kirchbichl - 0:1 (0:1)

35 Thomas Auer 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Luggi K. mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.