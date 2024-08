Goalie von Münster hält Elfer von Stubai!

Details Montag, 19. August 2024 00:22

Zum Großteil enge Ergebnisse in der zweiten Runde der Tirol Liga 2024/25. Auch das Duell des Aufsteigers FC Stubai gegen den SC Münster ein Duell auf Augenhöhe. Torchancenübergewicht für Stubai, aber ein sehr starker Goalie der Gäste ergeben in Summe ein 1:1 nach neunzig Minuten. Das Spiel des zweiten Aufsteigers Absam in Breitenbach musste abgebrochen werden. Absam ist damit noch die einzige Mannschaft, die das Punktemaximum noch schaffen könnte. An der Tabellenspitze ein Trio mit vier Zählern. Oberperfuss (4:1 gegen Hall), Kirchbichl (1:0 in Natters) und Stubai.

Die Gäste setzen auf Konter

Das Spiel begann direkt mit hoher Intensität, als der Anpfiff ertönte und die Mannschaften sich auf dem Feld positionierten. Schon in den ersten Minuten war klar, dass beide Teams die drei Punkte anstrebten. Die Anfangsphase war geprägt von zahlreichen Zweikämpfen im Mittelfeld und wenigen klaren Torchancen auf beiden Seiten. Die Defensive der Mannschaften stand sicher und ließ kaum Raum für gefährliche Angriffe zu.

Die Spieler des SC Münster zeigten sich dabei besonders kompakt und versuchten immer wieder, über schnelle Konter für Gefahr zu sorgen. Der FC Stubai hingegen versuchte, das Spiel zu kontrollieren und den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Trotz aller Bemühungen endete die erste Halbzeit torlos. Beide Teams gingen mit einem 0:0 in die Pause, was den spannenden Charakter des Spiels unterstrich.

Ausgleich für Stubai im Finish

Nach dem Wiederanpfiff erhöhte der FC Stubai den Druck und versuchte, die Abwehr des SC Münster zu durchbrechen. Dies führte zu einigen vielversprechenden Angriffen, doch die Abwehr von SC Münster blieb standhaft. In der 59. Minute gelang es schließlich Andreas Neurauter vom SC Münster, das erste Tor des Spiels zu erzielen. Nach einem gut vorgetragenen Angriff konnte er den Ball im Netz unterbringen und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung.

Der FC Stubai ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte weiterhin um den Ausgleich. In der 72. Minute erhielten sie eine große Chance, als ihnen ein Elfmeter zugesprochen wurde. Doch der Schuss verfehlte sein Ziel und ließ die Fans des FC Stubai vorerst enttäuscht zurück. Die Spannung im Stadion war spürbar, da jeder Angriff nun entscheidend sein konnte.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit setzte der FC Stubai alles auf eine Karte und warf noch einmal alles nach vorne. In der 89. Minute wurden ihre Bemühungen schließlich belohnt: Manuel Volderauer erzielte den lang ersehnten Ausgleichstreffer zum 1:1. Der Jubel war groß, und das Momentum schien nun auf Seiten des FC Stubai zu liegen.

Die Nachspielzeit von fünf Minuten brachte keine weiteren Tore, obwohl beide Mannschaften weiterhin offensiv agierten. Letztendlich endete das Spiel mit einem verdienten 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine starke Leistung, und das Ergebnis spiegelt den Einsatz und die Leidenschaft wider, die sie auf dem Platz zeigten.

Der FC Stubai und der SC Münster haben sich somit die Punkte geteilt und können mit ihrer Leistung zufrieden sein. Das Spiel bot den Zuschauern zahlreiche spannende Momente und bewies erneut, wie ausgeglichen die Teams in der Tirol Liga sind.

Milan Obradovic, Trainer FC Stubai: „Der Gegner ist sehr gut organisiert aufgetreten. Diszipliniert hat man das Spiel auf Konter angelegt. Sehr wenige Tormöglichkeiten in der ersten Hälfte. In der 59. Minute geht Münster nach Flanke per Kopf durch Andreas Neurauter in Führung. In der 72. Minute haben wir dann einen Elfer vergeben, der Goalie der Gäste hat den Schuss gehalten. Der Goalie der Gäste zudem sehr stark, mit einigen tollen Paraden konnte er zunächst den Dreier für Münster festhalten. Wir haben dann aber dann doch noch knapp vor Schlusspfiff durch Manuel Volderauer ausgleichen können. Der Punkt für beide geht okay, aber mit etwas mehr Effizienz vor dem Tor hätte es für uns auch ein Dreier werden können!“

Tirol Liga: FC Stubai : Münster - 1:1 (0:0)

89 Manuel Volderauer 1:1

59 Andreas Neurauter 0:1

