Oberperfuss erobert mit Sieg gegen die Haller Löwen die Tabellenspitze!

Details Montag, 19. August 2024 09:24

Die einzige Mannschaft die in der Tirol Liga noch die Chance hat nach zwei Runden ohne Punkteverlust dazustehen ist Aufsteiger SV Absam. Das Spiel der zweiten Runde in Breitenbach musste abgebrochen werden, der Ersatztermin steht noch nicht fest. Tabellenführer nach zwei Runden ist der SV Weber Beton Oberperfuss, der mit einem sehr starken Auftritt den Haller Löwen keine Chance ließ und mit 4:1 gewinnen konnte.

Frühe Führung für SV Oberperfuss

Von Beginn an machte der SV Oberperfuss klar, dass sie die drei Punkte vor heimischer Kulisse behalten wollten. Nach der ersten Viertelstunde dominierten die Gastgeber das Spiel, ohne jedoch zu klaren Torchancen zu kommen. Doch in der 27. Minute war es dann soweit: Philipp Andrä erzielte das erste Tor des Spiels und brachte den SV Oberperfuss mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später legte Andrä nach und erhöhte auf 2:0. Die Gastgeber waren nun in einer komfortablen Position.

Der SV Hall zeigte jedoch Kampfgeist und konnte in der 37. Minute durch Jakov Mardetko auf 2:1 verkürzen. Die Partie schien wieder offen zu sein, und die Gäste schöpften neuen Mut. Kurz vor der Halbzeitpause gab es noch eine riesige Chance für den SV Oberperfuss, den alten Zwei-Tore-Vorsprung wiederherzustellen, doch die Gästeabwehr konnte klären. Mit einem spannenden Halbzeitstand von 2:1 gingen beide Teams in die Kabine.

Entscheidende zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit versuchte der SV Hall den Ausgleich zu erzwingen, doch die Abwehr des SV Oberperfuss stand sicher. In der 57. Minute war es dann erneut Philipp Andrä, der mit seinem dritten Treffer des Tages den Vorsprung auf 3:1 ausbaute und damit die Weichen für den Sieg stellte. Der SV Hall fand keine Mittel mehr, um das Spiel zu drehen.

In der 74. Minute wurde das Unterfangen für die Gäste noch schwieriger, als Stefan Pantic die Gelb-Rote Karte sah und somit vom Platz gestellt wurde. Trotz der Unterzahl hätte der SV Oberperfuss fast das vierte Tor erzielt, doch der Haller Torwart zeigte eine Glanzparade und verhinderte das 4:1 vorerst.

Doch in der 83. Minute machte Nicolas Jäkel alles klar. Mit seinem Treffer zum 4:1 beseitigte er die letzten Zweifel am Sieg des SV Oberperfuss. In der Nachspielzeit passierte nichts Erwähnenswertes mehr, und der Schiedsrichter beendete die Partie nach 93 Minuten mit einem verdienten 4:1-Erfolg für die Gastgeber.

Die Mannschaft des SV Oberperfuss zeigte eine überzeugende Leistung und konnte sich über drei verdiente Punkte freuen. Mit diesem Sieg setzten sie ein Ausrufezeichen in der Tirol Liga und bewiesen, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner sind.

Peter Person, Obmann SV Hall: „Der SV Hall war in diesem Spiel einfach chancenlos. Oberperfuss war in allen Belangen die bessere Mannschaft!“

Tirol Liga: Oberperfuss : SV Hall - 4:1 (2:1)

83 Nicolas Jäkel 4:1

57 Philipp Andrä 3:1

37 Jakov Mardetko 2:1

29 Philipp Andrä 2:0

27 Philipp Andrä 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.