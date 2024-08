Überlegener Sieg für SVG Mayrhofen

Der SVG Mayrhofen hat in der 3. Runde der Tirol Liga einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen den FC Stubai eingefahren. Die Hausherren zeigten eine dominante Leistung und ließen den Gästen aus dem Stubaital kaum eine Chance. Besonders in der ersten Halbzeit nutzte das Team aus Mayrhofen seine Chancen konsequent und setzte sich frühzeitig ab.

Mayrhofener Doppelschlag

Das Spiel begann mit viel Spannung, und schon in den ersten Minuten zeichnete sich ab, dass die Mayrhofner das Heft in die Hand nehmen wollten. Bereits in der 17. Minute erhielt der SVG einen Elfmeter zugesprochen, nachdem ein zu spätes taktisches Foul eines Stubaier Verteidigers geahndet wurde. Manuel Einwallner trat an und verwandelte sicher zum 1:0 für die Heimischen.

Nur wenige Minuten später erhöhte Matthias Eberharter auf 2:0. Nach einem guten Pass ließ er seinen Gegenspieler stehen und versenkte den Ball im Netz. Der frühe Doppelschlag brachte Mayrhofen in eine komfortable Position und setzte den FC Stubai unter Druck. Trotz einiger Bemühungen der Gäste gelang es ihnen nicht, die kompakte Mayrhofener Defensive zu durchbrechen.

Hauser macht den Deckel drauf

In der zweiten Halbzeit versuchte der FC Stubai, zurück ins Spiel zu finden, doch die Abwehr der Mayrhofener stand sicher. Die Partie blieb zunächst ruhig, doch in der 72. Minute wurde der Stubaier Lucca Filz nach intensiven Diskussionen mit einer roten Karte vom Platz gestellt. Dieser Platzverweis machte die Aufgabe für die Gäste noch schwieriger.

Der SVG Mayrhofen nutzte die Überzahl und erhöhte in der 76. Minute auf 3:0. Alexander Anfang spielte einen hervorragenden Ball in den Rückraum, den Lucas Hauser souverän verwandelte. Damit war die Partie endgültig entschieden.

Kurz vor Schluss musste auch Mayrhofen einen Platzverweis hinnehmen. Michael Oblasser sah nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Doch dieser Zwischenfall hatte keinen Einfluss mehr auf den Spielverlauf, und der SVG Mayrhofen brachte den klaren Sieg sicher über die Zeit. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 3:0-Erfolg für den SVG Mayrhofen, der sich damit drei wichtige Punkte in der Tirol Liga sicherte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter sihotter (875 Bonuspunkte)

Anton Jozic, Trainer SVG Mayrhofen: „In den ersten fünfzehn Minuten war Stubai die stärkere Mannschaft. Wir haben dann umgestellt und das hat sich positiv ausgewirkt. Nach einer Pressingsituation gibt es Strafstoß für uns und wir führen in 18. Minute durch Manuel Einwallner mit 1:0. Drei Minuten später das 2:0. Stubai hat mehr vom Spiel, aber wir die besseren Möglichkeiten. Bis zur 60. Minute drei weitere gute Möglichkeiten, aber wir machen den Deckel nicht drauf. Erst in der 76. Minute das entscheidende 3:0. Stubai ein sehr starker Gegner, mein Kompliment an die Gäste. Wir waren heute aber in der Vollendung einfach besser.“

Tirol Liga: Mayrhofen : FC Stubai - 3:0 (2:0)

76 Lucas Hauser 3:0

21 Matthias Eberharter 2:0

18 Manuel Einwallner 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter sihotter mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.