Coach von Umhausen nach Remis gegen Brixen: „Aktuell ist es wie verhext!“

Details Samstag, 24. August 2024 00:46

Drei Spiele, drei Remis. Der SV Umhausen kann auch in der dritten Runde keinen Dreier einfahren, obwohl man über achtzig Minuten das klar bessere Team gegen den SV Brixen ist. 1:1 am Ende und Frust bei der Heimelf wegen dem nicht finalisierten und absolut möglichen Dreier. Weiter im Hoch hingegen Aufsteiger Absam mit einem klaren 4:1 Erfolg bei den Haller Löwen!

Erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel zwischen dem SV Umhausen und dem SV Brixen begann pünktlich und beide Teams gingen von Anfang an engagiert zu Werke. Bereits in den ersten Minuten wurde deutlich, dass sowohl die Hausherren als auch die Gäste auf Sieg spielten. Die Abwehrreihen standen jedoch sicher und ließen keine klaren Torchancen zu.

Der SV Brixen trat mit folgender Startelf an: Raphael Strasser im Tor, Andreas Fuchs, Lukas Ehrensberger, Marcel Pirchmoser, Alexander Astl, Tobias Reiter, Stefan Bucher, Philipp Schmidt, Tobias Moser, Andreas Kreidl und Roman Beihammer. Auf der Ersatzbank nahmen Paul Gartner, Markus Krimbacher, Niklas Costa E Freitas, Felix Hofer und Jakob Meyer Platz.

Der SV Umhausen startete mit Christopher Leiter im Tor, Nico Zebisch, Andreas Kapferer, Thomas Ganglberger, Thomas Scheiber, Rafael Leiter, Luca Gstrein, Clemens Leiter, Leon Müller, Niklas Gstrein und Niklas Leiter. Auf der Ersatzbank saßen Philipp Kurz, Andreas Ganglberger, Simon Falkner, Thomas Gufler, Lukas Strigl und Fabian Schmid.

Obwohl beide Teams zahlreiche Angriffe starteten, gelang es keinem, die Abwehrreihen zu überwinden. Die erste Halbzeit endete daher torlos, und die Zuschauer mussten sich bis zur zweiten Hälfte gedulden, um die erhofften Treffer zu sehen.

Spannende zweite Halbzeit

Nach der Halbzeitpause kamen beide Mannschaften mit neuem Elan aus der Kabine. Bereits in der 49. Minute gelang dem SV Brixen der Führungstreffer. Stefan Bucher nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive des SV Umhausen und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer war ein Weckruf für die Gastgeber, die nun verstärkt auf den Ausgleich drängten.

Der SV Umhausen erhöhte den Druck und erspielte sich mehrere Chancen. Die Gäste aus Brixen verteidigten jedoch geschickt und verhinderten zunächst den Ausgleich. Erst in der 72. Minute gelang es Clemens Leiter, den Ball im Netz der Gäste unterzubringen. Mit seinem Treffer zum 1:1 stellte er den Gleichstand wieder her und sorgte für ausgelassene Freude bei den heimischen Fans.

In den letzten Minuten der Partie versuchten beide Teams noch einmal alles, um den Siegtreffer zu erzielen. Trotz intensiver Bemühungen blieb es jedoch beim 1:1. Die Abwehrreihen auf beiden Seiten standen sicher, und keine Mannschaft konnte die entscheidende Lücke finden. Nach vier Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und besiegelte das Unentschieden.

Mit diesem Ergebnis nimmt der SV Umhausen einen Punkt mit und bleibt weiterhin im Rennen um die vorderen Tabellenplätze. Der SV Brixen kann ebenfalls zufrieden sein, da man in einer schwierigen Auswärtspartie einen Punkt mitnehmen konnte. Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung, die den Fans einen spannenden Fußballabend bescherte.

Rene Reinstadler, Trainer SV Umhausen: „Wir waren fast die ganzen neunzig Minuten die überlegene Elf. Lediglich die ersten zehn Minuten in Hälfte zwei hatten wir eine schwächere Phase. Wir hätten diese Partie gewinnen müssen. Wir haben Probleme mit den zweiten Bällen und mit dem Verwerten unserer Chancen. Leider ist es aktuell wie verhext!“

Tirol Liga: Umhausen : Brixen - 1:1 (0:0)

72 Clemens Leiter 1:1

49 Stefan Bucher 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.