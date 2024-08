Anel Masovic trifft viermal für die Union Innsbruck gegen Breitenbach!

Details Sonntag, 25. August 2024 23:46

Den Start verschlafen – so fasst der Trainer der Generali Union Innsbruck die ersten beiden Spiele in der Tirol Liga zusammen. In Spiel drei ist die Union aber aufgewacht. Mit einem 7:2 Erfolg gegen den SV Breitenbach wurde der erste Sieg eingefahren und so konnte man sich doch ein wenig vom Tabellenende absetzen. Das Bild am Tabellenende aber ziemlich verfälscht, da Brixen erst ein Spiel und Breitenbach erst zwei Spiele austragen konnten. Am kommenden Mittwoch, dem 28.8.24, wird um 19:30 Uhr die Partie Breitenbach gegen Absam aus Runde zwei nachgetragen.

Ein temporeicher Start

Das Spiel begann mit einem frühen Tor für Union Innsbruck. Bereits in der 2. Minute erzielte Fabio Mair das 1:0 für die Gastgeber. Doch die Freude währte nur kurz, denn SV Breitenbach antwortete schnell: Mario Ingruber glich in der 4. Minute zum 1:1 aus.

Breitenbach setzte nach und ging in der 19. Minute erneut durch Mario Ingruber mit 2:1 in Führung. Die Partie war damit auf dem besten Weg, ein wahres Tor-Spektakel zu werden. Union Innsbruck ließ sich jedoch nicht beeindrucken und zeigte sich kämpferisch. Nur eine Minute später stellte Anel Masovic mit seinem ersten Treffer des Tages den Ausgleich zum 2:2 her.

Dominanz der Union Innsbruck

Die Mannschaft von Trainer Stefan Milenkovic übernahm zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen. Nach einem Elfmeter in der 22. Minute drängte Union Innsbruck auf die erneute Führung. Trotz zweier großer Chancen in der 33. Minute sollte es jedoch bis kurz vor der Halbzeit dauern, ehe Daniel Osuji in der 40. Minute das 3:2 für Union Innsbruck erzielte. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

Nach der Pause erhöhte Anel Masovic in der 53. Minute auf 4:2 für die Heimmannschaft. Wenig später unterlief dem Breitenbacher Alexander Huber ein unglückliches Eigentor, das den Spielstand auf 5:2 zugunsten von Union Innsbruck erhöhte.

Die Gäste aus Breitenbach versuchten zwar, den Rückstand zu verkürzen, doch Union Innsbruck blieb weiterhin dominierend. Ein Lattenschuss in der 77. Minute verdeutlichte die Offensivbemühungen der Innsbrucker. In der Schlussphase des Spiels zeigte sich Anel Masovic erneut als entscheidender Faktor. In der 76. und 84. Minute erzielte er zwei weitere Tore, die den Endstand von 7:2 besiegelten.

Ein denkwürdiger Heimsieg

Das Spiel endete mit einem beeindruckenden Sieg für Union Innsbruck. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Anel Masovic, der mit insgesamt vier Treffern der Spieler des Tages war. Die Mannschaft von Trainer Stefan Milenkovic präsentierte sich in Topform und dominierte das Geschehen über weite Strecken der Partie.

Für den SV Breitenbach war es ein harter Rückschlag, nachdem man zunächst gut ins Spiel gefunden hatte. Trotz der frühen Führung und dem zwischenzeitlichen Ausgleich konnte die Mannschaft von Trainer Richard Hackl dem Druck von Union Innsbruck nicht standhalten.

Union Innsbruck kann sich mit diesem Sieg in der Tabelle der Tirol Liga weiter nach oben arbeiten und hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner sind. Der SV Breitenbach hingegen wird sich nach dieser deutlichen Niederlage schnell wieder aufrappeln müssen, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreich zu sein.

Stefan Milenkovic, Trainer Generali Union Innsbruck: „Die ersten beiden Spiele der laufenden Meisterschaft haben wir leider verschlafen. Wir wollen mit dem Abstieg absolut nichts zu tun haben und deswegen wollten wir unbedingt heute die ersten Punkte einfahren. Wir sind zwar sehr schnell in der zweiten Spielminute in Führung gegangen, haben dann aber zwei Gegentore kassiert und es stand in Minute neunzehn auf einmal 1:2. Im Gegenstoß haben wir aber per Strafstoß schon wieder ausgleichen können und dann waren wir sehr dominant unterwegs. Am Ende haben wir einen 7:2 Kantersieg gefeiert! Ich glaube, so ein klarer Erfolg ist uns sicherlich schon mindestens sechs Jahre nicht mehr gelungen!“

Tirol Liga: Union Innsbruck : Breitenbach - 7:2 (3:2)

84 Anel Masovic 7:2

76 Anel Masovic 6:2

54 Eigentor durch Alexander Huber 5:2

53 Anel Masovic 4:2

40 Daniel Osuji 3:2

20 Anel Masovic 2:2

19 Mario Ingruber 1:2

4 Mario Ingruber 1:1

2 Fabio Mair 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.