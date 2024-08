Aufsteiger Absam schlägt auch in Hall zu und gewinnt 4:1!

Details Montag, 26. August 2024 00:02

Der positive Lauf des SV Absam konnten in der dritten Runde der Tirol Liga auch die Haller Löwen nicht stoppen. Der SV Hall gewann mit 4:1 und ist weiterhin ohne Punkteverlust. Die Nachtragspartie der zweiten Runde von Absam wird am kommenden Mittwoch, dem 28.8.2024 um 19:30 Uhr in Breitenbach nachgetragen. Die Tabellenführung hat der SV Kirchbichl mit einem 5:3 gegen Oberland West übernommen. Ein Zähler mehr als Absam, allerdings auch ein Spiel mehr ausgetragen.

Torflaute in der ersten Halbzeit

Das Spiel zwischen dem SV Hall und dem SV Absam wurde mit viel Spannung erwartet, doch in der ersten Halbzeit boten beide Mannschaften den Zuschauern wenig Highlights. Zwar waren beide Teams bemüht, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen, doch klare Torchancen blieben Mangelware. Die Abwehrreihen standen sicher und ließen kaum gefährliche Situationen zu. Die Startformation des SV Absam bestand aus Spielern wie Adrian Warmuth, Lucas Kern und Tomislav Tomic, die alle solide Leistungen zeigten. Auf Seiten des SV Hall standen unter anderem Rudolf Holzknecht und Fabian Kreidl in der Startelf, die ebenfalls eine starke Defensive bildeten.

Auch wenn der SV Absam sich leichte Vorteile in der Ballbesitzstatistik erspielen konnte, gelang es ihnen nicht, diese in Zählbares umzuwandeln. Beide Mannschaften gingen daher mit einem 0:0 in die Kabinen und hofften, in der zweiten Halbzeit mehr Durchschlagskraft zu entwickeln.

Torregen in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem deutlich offensiveren Auftreten beider Teams. Der Bann brach schließlich in der 66. Minute: Gabriel Bicanic erzielte das erste Tor für den SV Absam und stellte auf 1:0. Dieses Tor schien den Gästen einen enormen Schub zu geben, denn nur drei Minuten später, in der 69. Minute, erhöhte Lukas Meyer auf 2:0. Der SV Hall war nun sichtlich unter Druck und versuchte, wieder ins Spiel zu finden, doch die Gäste aus Absam ließen nicht locker.

In der 72. Minute schlug Philipp Riegler zum ersten Mal zu und baute die Führung auf 3:0 aus. Der SV Hall konnte kaum noch dagegenhalten und musste in der 79. Minute erneut einen Treffer durch Riegler hinnehmen, der mit seinem zweiten Tor des Abends das 4:0 für den SV Absam erzielte. Damit war das Spiel praktisch entschieden, auch wenn die Gastgeber nicht aufgaben.

In der 86. Minute gelang dem SV Hall schließlich der Ehrentreffer. Matej Cutic traf zum 1:4 und bewahrte sein Team vor einer noch deutlicheren Niederlage. Dennoch konnte dieser Treffer das Endergebnis nicht mehr wesentlich beeinflussen, und der SV Absam nahm verdient drei Punkte mit nach Hause.

Mit diesem Sieg setzt der SV Absam ein deutliches Zeichen in der Tirol Liga und zeigt, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner sind. Der SV Hall hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und versuchen, in den kommenden Spielen wieder auf die Erfolgsspur zurückzukehren.

Peter Person, Obmann SV Hall: „In der ersten Hälfte war Hall besser, verabsäumte es aber, ein Tor zu machen, Chancen wären da gewesen. Nach dem Tor für Absam in Hälfte zwei war Hall eine Viertelstunde komplett von der Rolle und griff kopflos an. Absam nützte ihre Konter sehr abgeklärt aus. Das Spiel war praktisch in kurzer Zeit entschieden. Hervorheben möchte ich noch die tolle Stimmung auf der Lend mit Tombola und einem DJ, der die etwa 500 Zuschauer mit lässigem Sound glänzend unterhielt!“

Tirol Liga: SV Hall : Absam - 1:4 (0:0)

86 Matej Cutic 1:4

79 Philipp Riegler 0:4

72 Philipp Riegler 0:3

69 Lukas Meyer 0:2

66 Gabriel Bicanic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.