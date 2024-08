Spektakel in der Tirol Liga: Sechs Treffer zwischen Oberperfuss und Natters!

Details Montag, 26. August 2024 01:46

Nach knapp einer Stunde waren im Duell der dritten Runde der Tirol Liga zwischen dem SV Weber Beton Oberperfuss gegen den FC Koch Türen Natters alle Tore gefallen. Es waren allerdings sechs Stück in einer sehr interessanten und spannenden Partie. Das 3:3 kostet Oberperfuss die Tabellenführung, Natters gelingt mit diesem Remis der zweite Punkt der laufenden Saison. Die letzte Mannschaft ohne Punkteverlust überraschenderweise Aufsteiger Absam, die allerdings erst zwei Spiele ausgetragen haben.

Furioser Beginn mit schnellen Toren

Bereits in der 16. Minute fiel das erste Tor des Spiels: Alexander Plattner brachte den FC Natters mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Philipp Andrä erzielte nur zwei Minuten später den Ausgleich zum 1:1. Beide Teams schenkten sich nichts, und das Spiel blieb intensiv.

Nach mehreren Versuchen und einem schweren Abwehrfehler der Gäste, gelang es Simon Kirchmair in der 33. Minute, den SV Oberperfuss mit einem präzisen Abschluss über die linke Seite mit 2:1 in Führung zu bringen. Doch die Freude währte nur kurz, denn Gabriel Cede glich für FC Natters in der 37. Minute aus. Das Spiel nahm weiter Fahrt auf, und kurz vor der Halbzeit nutzte Florian Schweighofer einen Abwehrfehler der Gastgeber und brachte FC Natters mit 3:2 in Führung.

Spannung bis zur letzten Minute

Die zweite Halbzeit startete mit einer hohen Intensität, und beide Mannschaften waren bemüht, das Spiel zu kontrollieren. In der 54. Minute führte ein Eigentor von David Peer nach einer scharfen Flanke von links zum 3:3-Ausgleich für den SV Oberperfuss. Die Spannung stieg, und beide Teams hatten weiterhin Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden.

In der 76. Minute hatte der SV Oberperfuss die große Chance, das Spiel durch einen Elfmeter zu drehen, doch der Gäste-Torhüter hielt den Strafstoß. Der FC Natters zeigte sich unbeeindruckt und hatte in der 60. Minute eine gute Schusschance vom Sechzehner, die jedoch nicht zum Erfolg führte.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Angriffen beider Teams. In der 78. Minute hatte der SV Oberperfuss Pech, als ein schöner Spielzug von rechts und ein Abschluss vom Sechzehner nur die Stange trafen. Auch in der 84. Minute konnte der SV Oberperfuss eine Eckballchance nicht nutzen und verlor den Ball.

Mit sechs Minuten Nachspielzeit blieb die Partie bis zum Schluss spannend. Beide Teams kämpften um den Sieg, doch letztlich blieb es bei einem gerechten 3:3-Unentschieden. Das Spiel endete nach 96 Minuten und bot den knapp 300 Zuschauern eine aufregende und unterhaltsame Partie.

Aleksandar Matic, Trainer FC Koch Türen Natters: „Es war war ein interessantes Spiel mit viel Tempo. Das Unentschieden geht meiner Meinung nach in Ordnung!“

Tirol Liga: Oberperfuss : FC Natters - 3:3 (2:3)

54 Eigentor durch David Peer 3:3

44 Florian Schweighofer 2:3

37 Gabriel Cede 2:2

33 Simon Kirchmair 2:1

18 Philipp Andrä 1:1

16 Alexander Plattner 0:1

