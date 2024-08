SC Münster analysiert den klaren Erfolg gegen Längenfeld

Details Montag, 26. August 2024 17:40

Auffallend nach drei Runden der Tirol Liga ist, dass immerhin noch sieben Mannschaften ungeschlagen sind. Das liegt aber auch daran, dass viele Spiele nicht programmgemäß ausgetragen werden konnten. Auch der SC Münster ist noch ungeschlagen, hat allerdings erst zwei Spiele bestritten. Der Heimauftakt gegen den SV Längenfeld ist überzeugend gelungen. Ein 5:1 Erfolg, wobei Münster schon zur Pause mit 3:1 voran lag.

Münster analysiert: Starker Heimspielauftakt!

Am Sonntag, dem 25. August 2024, bestritt unsere Kampfmannschaft I endlich ihr erstes Heimspiel der Saison 2024/25 bei herbstlichen Temperaturen vor 315 Fans.

Münster erwischte einen guten Start und in der 11. Minute zirkelte Philipp Mai einen Freistoß in den Strafraum und der aufgerückte Kapitän Alexander Reiter verwandelte per Kopf zum 1:0. In der 22. Minute hätte es Philipp Mai selbst machen können, er scheiterte aber an Keeper Claudio Auer. Wenig später zog Sebastian Handle aus der zweiten Reihe flach ab und Stefan Mauracher fälschte den Schuss unhaltbar zum 2:0 ab. In der 32. Minute dann aus dem Nichts der Anschlusstreffer durch Riccardo Scheiber. Doch unser Team ließ sich davon nicht beirren: 3 Minuten später sah Andreas Neurauter, dass der Gästekeeper weit aus dem Kasten stand und sein Weitschuss ging an die Stange. Sandro Schrettl erhöhte im Nachschuss auf 3:1.

Die 2. Halbzeit begann mit einem Stangenschuss von Stefan Mauracher und nach sechs Minuten knallte Kurt Herndler den Ball nach einer schönen Vorlage von Andreas Neurauter zum 4:1 unter die Latte. In der 70. Minute sah Kurt Herndler nach einer Kritik an einer Abseitsentscheidung die gelbe Karte und vier Minuten später die gelb-rote Karte, nachdem er einen Gegenspieler zurückgehalten hatte. Doch auch die numerische Unterlegenheit änderte nicht am Spielverlauf: In der Nachspielzeit traf der eingewechselte Selcuk Temiz zum 5:1-Endstand.

Tirol Liga: Münster : Längenfeld - 5:1 (3:1)

92 Selcuk Temiz 5:1

50 Kurt Herndler 4:1

35 Stefan Mauracher 3:1

32 Riccardo Scheiber 2:1

27 Stefan Mauracher 2:0

11 Alexander Reiter 1:0

