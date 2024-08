SV Absam dreht Spiel in Breitenbach klettert an die Tabellenspitze

Ein packendes Duell in der zweiten Runde der Tirol Liga zwischen dem SV Breitenbach und dem SV Absam bot den Zuschauern am Mittwochabend alles, was das Fußballherz begehrt. Nach einer deutlichen Führung zur Halbzeit mussten sich die Gastgeber schließlich mit 2:3 geschlagen geben, als Absam eine bemerkenswerte Aufholjagd startete, das Spiel für sich entschied, im dritten Match den dritten Sieg feierte und an die Tabellenspitze klettete.

Hausherren mit komfortabler 2:0-Führung

Die Partie begann mit einem schnellen Angriff der Gastgeber, der aber zunächst keine Gefahr für das Absamer Tor darstellte. In den ersten Minuten dominierte Breitenbach das Geschehen und kam nach 19 Minuten zur verdienten Führung. Yusuf Özüyer traf mit einem präzisen Schuss aus 17 Metern ins lange Eck zum 1:0.

Nur wenige Minuten später konnten die Hausherren ihren Vorsprung ausbauen. Ein weiter Einwurf von Dominik Hager wurde von Maurice Taye verlängert und Dusan Vasic nutzte die Gelegenheit, um den Ball ins leere Tor zum 2:0 zu schieben. In der Folgezeit hatten beide Mannschaften weitere Chancen, doch es ging mit einem 2:0 für Breitenbach in die Pause.

Absam dreht Spiel

Nach dem Wiederanpfiff zeigte sich Absam deutlich entschlossener und erzielte bereits in der 49. Minute den Anschlusstreffer. Lukas Meyer nutzte einen präzisen Stanglpass und brachte den Ball souverän im Netz unter. Dies war der Beginn einer starken zweiten Hälfte der Gäste.

Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. In der 58. Minute kombinierte sich Absam durch die Mitte, und erneut war es Lukas Meyer, der den Ball im Kreuzeck versenkte. Das Spiel stand nun 2:2, und die Gäste drängten auf den Siegtreffer.

In der 76. Minute war es schließlich soweit: Gabriel Bicanic wurde von Philipp Riegler im Strafraum freigespielt und traf ins lange Eck zum 3:2 für Absam. Breitenbach versuchte in der Schlussphase alles, um noch den Ausgleich zu erzielen, konnte aber trotz einiger Chancen das Blatt nicht wenden.

Spannende Schlussminuten

Die letzten Minuten der Partie waren geprägt von hektischen Angriffen und verzweifelten Abwehraktionen. Breitenbach warf alles nach vorne, sogar Torwart Julian Torggler stand auf der Mittellinie. Doch weder ein letzter Freistoß noch ein Eckball konnten den ersehnten Ausgleich bringen. Nach 94 spannenden Minuten pfiff Schiedsrichter Hofer das Spiel ab und Absam feierte einen verdienten Sieg, nachdem die Gäste eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt hatten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Alexander Ortner (2160 Bonuspunkte)

Tirol Liga: Breitenbach : Absam - 2:3 (2:0)

77 Gabriel Bicanic 2:3

59 Lukas Meyer 2:2

50 Lukas Meyer 2:1

36 Dusan Vasic 2:0

20 Yusuf Ömer Özüyer 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Alexander Ortner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.