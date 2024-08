SV Kirchbichl feiert in Brixen souveränen 4:0-Sieg

Details Freitag, 30. August 2024 22:24

Im vierten Spiel der Tirol Liga trafen der SV Brixen und der SV Kirchbichl aufeinander. Die Gäste zeigten von Anfang an ihre Überlegenheit und sicherten sich einen klaren 4:0-Sieg. Trotz einiger Chancen der Gastgeber konnten diese keine der Möglichkeiten verwerten. Kirchbichl dominierte das Spiel und zeigte beeindruckende Offensivaktionen, die letztendlich zu einem deutlichen Ergebnis führten. Das Spiel stand aber natürlich vor allem im Zeichen des verstorbenen Spielers von Brixen.

Gäste mit früher Führung

Schon in den ersten Minuten des Spiels zeigten die Gäste ihre Angriffslust. In der 3. Minute hatte Thomas Wechselberger die erste Topchance, verfehlte aber knapp. Nur wenige Minuten später folgte ein weiterer Versuch von Wechselberger, der jedoch am langen Eck vorbeiging. Kirchbichl blieb weiterhin gefährlich und setzte die Heimelf unter Druck.

In der 11. Minute ergab sich eine Mega-Chance für Fabio Kühmaier, der nach einem langen Pass allein auf den Torhüter Raphael Strasser zulief, den Ball aber nicht im Tor unterbringen konnte. Doch nur drei Minuten später wurden die Bemühungen von Kirchbichl belohnt. Nach einer Flanke von Wechselberger legte Kühmaier ab und Julian Parolini schoss den Ball via Unterkante der Querlatte ins Netz. Die verdiente Führung für die Gäste.

Der SV Brixen versuchte sofort zu antworten und hatte in der 15. Minute eine gute Ausgleichschance aus einem Freistoß, doch Peter Hajda im Tor der Kirchbichler konnte spektakulär parieren. Weitere Chancen für Brixen folgten, doch sowohl in der 23. Minute als auch in der 38. und 40. Minute konnten sie diese nicht nutzen, sodass es zur Halbzeit beim 0:1 blieb.

Eigentor bringt Kirchbichl auf die Siegerstraße

Direkt nach der Pause zeigte Kirchbichl erneut ihre Entschlossenheit. In der 47. Minute sorgte ein unglückliches Eigentor von Tobias Moser nach einem Stanglpass zur Mitte für das 0:2. Kirchbichl blieb weiterhin dominant und ließ Brixen kaum Raum für eigene Aktionen.

In der 60. Minute erhöhte Kirchbichl auf 0:3. Christoph Gschösser nutzte einen perfekt getimten Pass von Wechselberger und ließ Torhüter Strasser keine Abwehrmöglichkeit. Kirchbichl hatte das Spiel fest im Griff und ließ den Ball gut laufen.

Die Gäste blieben weiterhin am Drücker und zeigten auch in den letzten Minuten des Spiels ihre Klasse. In der 85. Minute erzielte Maximilian Jung, nach einem schön herausgespielten Angriff über Marco Told und Christoph Hechenbichler, das 0:4. Dies war auch der Endstand des Spiels, das nach 92 Minuten abgepfiffen wurde.

Peter Schnellrieder, Trainer SV Kirchbichl: „Wenn ein Verein einen jungen Spieler verliert, wie es in Brixen der Fall war, dann gibt es nichts Schlimmeres. Das hat man natürlich immer gespürt. Dieser Todesfall hat dieses Spiel natürlich massiv in den Hintergrund gestellt. Auch für uns als Gastmannschaft. Kurze Bemerkung zum Spiel. Ein verdienter und klarer Erfolg meiner Mannschaft.“

