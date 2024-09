SV Oberperfuss siegt knapp bei SPG Oberland West

Ein spannendes und intensiv geführtes Spiel in der Tirol Liga zwischen der SPG Oberland West und dem SV Oberperfuss endete mit einem knappen 0:1-Sieg für die Gäste. Jonathan Klema erzielte kurz vor der Halbzeitpause das entscheidende Tor für die Mannschaft aus Oberperfuss. Trotz zahlreicher Chancen und intensiver Bemühungen gelang es den Gastgebern aus dem Oberland nicht, den Rückstand aufzuholen und das Spiel zu drehen.

Klema bringt Gäste in Front

Von Beginn an zeigte sich, dass beide Mannschaften gewillt waren, das Spiel zu dominieren. In den ersten zehn Minuten gab es jedoch keine nennenswerten Torchancen. Erst in der 11. Minute wurde es gefährlich, als Maximilian Werth von der rechten Seite schoss und SPG-Torhüter Niklas Parth mit einem Hechtsprung zur Ecke klären konnte. Dieser Corner blieb jedoch ohne zählbaren Erfolg.

Die SPG Oberland West kam ihrerseits in der 13. Minute zur ersten Ecke, die jedoch vom Oberperfuss-Schlussmann Sandro Abfalterer sicher gefangen wurde. Auch die folgenden Minuten waren geprägt von intensiven Zweikämpfen und ersten Torabschlüssen, die jedoch von beiden Torhütern sicher entschärft werden konnten.

Die Gäste wurden zunehmend dominanter und kamen durch Philipp Andrä und Simon Kuprian zu weiteren Chancen, die jedoch ebenfalls nicht zum Torerfolg führten. In der 43. Minute dann die entscheidende Szene: Jonathan Klema erhielt den Ball im Strafraum und schoss ins lange Eck zum 0:1 für Oberperfuss. Dieser Treffer stellte den Halbzeitstand dar und bedeutete gleichzeitig die Führung für die Gäste.

Vergebliche Bemühungen der Gastgeber

Nach der Halbzeitpause kam die SPG Oberland West entschlossen aus der Kabine und versuchte, den Rückstand auszugleichen. Bereits in der 53. Minute traf ein Schuss eines Oberländer Stürmers die Querlatte, ein erstes Ausrufezeichen der Hausherren. In der Folgezeit entwickelte sich ein packendes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.

In der 57. Minute verfehlte ein Schuss der Gäste aus 20 Metern das Tor knapp, und auch die anschließenden Angriffe der Gäste wurden von der Oberländer Abwehr und Torhüter Niklas Parth vereitelt. Auf der anderen Seite scheiterten auch die Gastgeber immer wieder an der gut organisierten Defensive und dem starken Torhüter der Gäste.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von hektischen Aktionen und letzten verzweifelten Angriffen der SPG. In der 75. Minute zeigte Parth erneut seine Klasse, als er eine gefährliche Flanke der Gäste mit einem Hechtsprung abfing. Trotz mehrerer Schussversuche in der 90. Minute, darunter ein Freistoß von der Mittellinie, den Sandro Abfalterer sicher fangen konnte, blieb der ersehnte Ausgleich aus.

Das Spiel endete nach sechs Minuten Nachspielzeit mit einem 0:1 für den SV Oberperfuss, der damit wichtige drei Punkte mit nach Hause nehmen konnte. Die Gastgeber aus dem Oberland hingegen müssen sich trotz einer kämpferischen Leistung mit einer Niederlage abfinden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Luggi K. (36049 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Luggi K. mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.